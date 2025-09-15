Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhon Alex Castaño se “coló” a reciente concierto de Jhonny Rivera: quedó registrado en video

Jhon Alex Castaño sorprendió al público al aparecer de manera inesperada en un reciente concierto de Jhonny Rivera.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Por qué Jhon Alex Castaño se “coló” en el concierto de Jhonny Rivera?
El inesperado momento de Jhon Alex Castaño en show de Jhonny Rivera quedó en video. (Foto Canal RCN).

El pasado sábado 13 de septiembre, el cantante de música popular Jhonny Rivera celebró su segundo concierto en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de la conmemoración de sus 20 años de carrera. Durante la velada, el público fue sorprendido con la aparición inesperada de Jhon Alex Castaño.

¿Por qué Jhon Alex Castaño se coló en el show de Jhonny Rivera?

Miles de fanáticos de Jhonny Rivera fueron testigos del momento exacto en el que Jhon Alex Castaño irrumpió en el escenario durante el concierto del artista de música popular.

Lo que parecía una interrupción abrupta resultó ser parte de una puesta en escena planeada por ambos cantantes. El performance buscaba sorprender al público simulando que un desconocido lograba colarse al show para lanzarse sobre Rivera, tal como suele ocurrir en algunos conciertos.

Disfrazado e incógnito, Castaño rompió la seguridad, subió a la tarima y generó un instante de tensión que rápidamente se transformó en un espectáculo inesperado.

Una vez revelada su identidad ante los asistentes, Castaño interpretó junto a Jhonny Rivera uno de sus temas más reconocidos, desatando la euforia del público.

El momento fue compartido en la cuenta oficial de Instagram de Jhonny Rivera, donde miles de seguidores que no asistieron al evento también pudieron vivir la sorpresa.

“Mi gente como vieron a este parcerito que se nos coló en la tarima @jhonalexcastano”

¿Cómo reaccionaron los internautas a la entrada de Jhon Alex Castaño al concierto de Jhonny Rivera?

La sorpresiva aparición de Jhon Alex Castaño en pleno concierto de Jhonny Rivera no solo dejó sorprendió a los cientos de asistentes que asistieron al Movistar Arena, sino que también desató una ola de reacciones en redes sociales.

Los internautas no tardaron en comentar el inesperado momento: algunos aplaudieron la creatividad de los artistas para planear la entrada de Jhon Alex Castaño al show, mientras que otros aseguraron que se llegaron a creer que toda esta situación era real y se trataba de un fanático más.

De esta manera, comentarios como: “me asusté, pensé que era en serio cuando escucho la voz de él”, “Que momentazo, amé y grité como nunca todo el tiempo”, “El par más bello y humilde, entrada triunfal”, destacaron en la publicación.

