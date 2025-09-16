Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri rompió el silencio y le respondió a Yina tras tildarla de "vieja y showcera"

Andrea Valdiri reaccionó a las críticas que le ha dejado Yina Calderón tras su pronto enfrentamiento en el ring de boxeo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Andrea Valdiri y Yina Calderón
Andrea Valdiri habla de su enfrentamiento contra Yina Calderón/Canal RCN

La influenciadora Andrea Valdiri le respondió a la empresaria Yina Calderón luego de los comentarios que ha lanzado en su contra tras el enfrentamiento que tendrán en el 'Stream Figthers 4'.

¿Qué ha dicho Yina Calderón sobre Andrea Valdiri?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha tildado de "showcera" a la barranquillera, destacando que no está entrenando como suele presumir en sus redes sociales y que solo lo hace para sus publicaciones en redes sociales.

Yina Calderón sobre Andrea Valdiri

Asimismo, la ha llamado "vieja" y señaló que el reciente accidente que tuvo en su mano derecha, donde le cayó un cartel de hierro y por el que terminó en la clínica, es más de su show.

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri tras las críticas que le ha lanzado Yina Calderón?

La influenciadora sostuvo una videollamada en el podcast de Dimelo King, donde fue interrogada al respecto y dio a conocer su opinión sobre lo que le ha dicho Yina Calderón, pero antes confirmó que la competencia sigue en pie tras la duda de muchos.

Andrea Valdiri le contesta a Yina Calderón

Según indicó le parece bien que se siena tantán seguridad en ella misma y alardeé de que va a ganar, pues le parece interesante que cuando se suba al ring pueda sentir lo que es un g*lpe de ella.

"Esto no es una pelea de mentira, esto es de verdad. Nosotras tenemos una riña de hace años y toda la vaina. Ni siquiera voy a pele*r con rabia, ella dijo me saca de casillas, no mami, esto es técnico, de tiempo, de seriedad, yo no voy a salir como una loca, yo voy a dar un espectáculo, a la final se va a saber quién es quién allá arriba", dijo.

Asimismo, respondió a quienes aseguran que ella tiene ventajas por su altura o demás, a lo que ella señaló que no tiene ventajas de nada y que solo está enfocada en entrenar correctamente para poder vencerla el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

Mientras tanto, las dos siguen entrenando y entreteniendo a sus seguidores en redes sociales con sus diferentes publicaciones, con las que suelen llamar tanto la atención.

