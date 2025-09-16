Andrea Valdiri rompió el silencio y le respondió a Yina tras tildarla de "vieja y showcera"

La influenciadora Andrea Valdiri le respondió a la empresaria Yina Calderón luego de los comentarios que ha lanzado en su contra tras el enfrentamiento que tendrán en el 'Stream Figthers 4'.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció un reconocido cantante en graves condiciones de salud

¿Qué ha dicho Yina Calderón sobre Andrea Valdiri?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha tildado de "showcera" a la barranquillera, destacando que no está entrenando como suele presumir en sus redes sociales y que solo lo hace para sus publicaciones en redes sociales.

Asimismo, la ha llamado "vieja" y señaló que el reciente accidente que tuvo en su mano derecha, donde le cayó un cartel de hierro y por el que terminó en la clínica, es más de su show.

Artículos relacionados Manuela Gómez Manuela Gómez sorprendió con impactante cambio físico, ahora tiene nuevo estilo

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri tras las críticas que le ha lanzado Yina Calderón?

La influenciadora sostuvo una videollamada en el podcast de Dimelo King, donde fue interrogada al respecto y dio a conocer su opinión sobre lo que le ha dicho Yina Calderón, pero antes confirmó que la competencia sigue en pie tras la duda de muchos.

Según indicó le parece bien que se siena tantán seguridad en ella misma y alardeé de que va a ganar, pues le parece interesante que cuando se suba al ring pueda sentir lo que es un g*lpe de ella.

"Esto no es una pelea de mentira, esto es de verdad. Nosotras tenemos una riña de hace años y toda la vaina. Ni siquiera voy a pele*r con rabia, ella dijo me saca de casillas, no mami, esto es técnico, de tiempo, de seriedad, yo no voy a salir como una loca, yo voy a dar un espectáculo, a la final se va a saber quién es quién allá arriba", dijo.

Asimismo, respondió a quienes aseguran que ella tiene ventajas por su altura o demás, a lo que ella señaló que no tiene ventajas de nada y que solo está enfocada en entrenar correctamente para poder vencerla el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

Artículos relacionados Karina García Karina García responde a Melissa Gate y la Toxi Costeña: "Déjenme en paz"

Mientras tanto, las dos siguen entrenando y entreteniendo a sus seguidores en redes sociales con sus diferentes publicaciones, con las que suelen llamar tanto la atención.