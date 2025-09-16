Maribel Guardia reavivó la polémica sobre la herencia para su nieto: “Me quedo con ellas”

La conversación en torno a la herencia de Julián Figueroa, hijo fallecido de la actriz y Joan Sebatian, volvió a aparecer en los titulares tras un reciente encuentro de Maribel Guardia con la prensa mexicana.

La actriz respondió a las preguntas sobre un eventual legado que podría dejar a su nieto, José Julián, en medio de la distancia pública que mantiene con Imelda Tuñón, madre del niño.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre la herencia de Maribel Guardia?

Días atrás, la viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón, fue consultada sobre los bienes que dejó el cantante y actor.

Maribel Guardia habla sobre la herencia y revela si José Julián aún está contemplado. (Foto: AFP)

En su respuesta, dejó claro que no está interesada en conflictos legales ni en disputas públicas. Aseguró que su atención está puesta en su desarrollo profesional y en el bienestar de su hijo.

En esa ocasión, Imelda comentó que cubre por completo los gastos de José Julián, incluyendo educación y necesidades escolares.

La también actriz señaló que alcanzar independencia económica era una meta pendiente desde hacía tiempo, y que ahora lo había conseguido.

¿Qué respondió Maribel Guardia sobre la herencia para su nieto?

En su más reciente encuentro con la prensa, Maribel Guardia fue cuestionada por una reportera sobre las palabras de Imelda y la posibilidad de dejar una herencia a José Julián.

La actriz contestó de manera firme que sus bienes son de su propiedad y que decidirá libremente a quién destinarlos.

“Mis cosas son mis cosas, me quedo con ellas, las tengo y se las puedo dar a quien yo quiera”, afirmó.

Guardia añadió que no mantiene comunicación directa con su nieto y que solo espera recibir información a través de las autoridades competentes.

También mencionó que ha recibido mensajes de Imelda que no puede compartir, describiendo la situación como un motivo de tristeza.

Maribel Guardia aclara si José Julián está en su herencia en medio de polémica con Imelda Tuñón. (Foto: AFP)

La disputa pública entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sigue generando interés desde el fallecimiento de Julián Figueroa.

Recordemos que, tras el fallecimiento de su hijo y al conocerse que toda la herencia sería para el pequeño, Maribel solicitó la custodia de su nieto argumentando ante las autoridades que el niño no estaba recibiendo los cuidados adecuados y que su madre no se encontraba en óptimas condiciones para atenderlo.

Sin embargo, luego de varios meses de investigación, las autoridades devolvieron al menor a su madre, Imelda Tuñón.