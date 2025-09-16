Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García reveló los sacrificios que ha hecho para estar perfecta para el Stream Fighters 4

Karina García sorprendió al revelar todos los sacrificios que ha hecho desde que aceptó participar en el Stream Fighters 4.

Karina García confesó los sacrificios que hizo para llegar al Stream Fighters 4
Los duros esfuerzos de Karina García para lucir perfecta en el Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora paisa Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar todos los sacrificios que ha hecho durante los últimos meses para lograr estar en perfectas condiciones para su enfrentamiento con la influencer mexicana Karely Ruiz en el Stream Fighters 4.

¿Cuáles son los sacrificios que ha hecho Karina García para el Stream Fighters 4?

En un reciente video compartido por medio de sus redes sociales, Karina García decidió hablar sobre todos los sacrificios que ha tenido que hacer desde que aceptó participar en el evento de boxeo organizado por Westcol para poder presentarse en perfectas condiciones al enfrentamiento con Karely Ruiz.

Karina García contó los sacrificios detrás de su preparación para el Stream Fighters 4
Karina García reveló el precio que ha pagado por estar lista para el Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

Según comentó la creadora de contenido paisa han sido muchas las cosas que ha tenido que dejar a un lado para lograr sus objetivos en esta etapa de su vida, entre esas su vida social y laboral.

“En estos momentos yo entreno, como y duermo, esa es mi vida (…) hemos cancelado viajes, hemos cancelado eventos, así se rían. Yo no tengo que demostrarle nada a absolutamente nadie, soy una mujer seria y exitosa"

Sin embargo, expresó que no se arrepentía de haber aceptado este nuevo reto debido a que le ha enseñado nuevas cosas, pese a lo difícil que ha sido el proceso.

Así fue la exigente preparación de Karina García rumbo al Stream Fighters 4
Karina García detalló los sacrificios que enfrentó antes del Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

Karina también dio a entender que la razón por la que ha estado alejada de las polémicas se debe a que necesita estar concentrada al 100 % en esta etapa de su vida, pues su objetivo es dar lo mejor de sí misma para demostrar de qué está hecha.

"Yo no soy boxeadora, estoy aprendiendo, pero quiero dar lo mejor de mí. Que no me quede ningún remordimiento"

¿Cuándo es el enfrentamiento de boxeo entre Karina García y Karely Ruiz?

Vale la pena recordar que falta poco para que el enfrentamiento entre la creadora de contenido paisa Karina García y la influenciadora mexicana Karely Ruiz se lleve a cabo en el Coliseo MedPlus en Bogotá.

La reconocida dupla será uno de los enfrentamientos más esperados de esta temporada, junto con el de Andrea Valdiri y Yina Calderón.

Por lo pronto las personalidades del entretenimiento digital se encuentran dando lo mejor de sí mismas para llegar el próximo 18 de octubre completamente listas para sus respectivos enfrentamientos en el ring de boxeo.

