Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate reveló que le gusta un exparticipante de La casa de los famosos, ¿de quién se trata?

Melissa Gate confesó en un en vivo con Yina Calderón y sus seguidores quién es la persona que le gusta de La casa de los famosos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia
Melissa Gate reveló a sus seguidores y a Yina Calderón, que le gusta un exparticipante de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido paisa Melissa Gate sorprendió en TikTok a Yina Calderón y a sus seguidores al confesar que le atrae un exparticipante de La Casa de los Famosos con quien compartió poco tiempo.

Artículos relacionados

¿Qué exparticipante de La casa de los famosos le gusta a Melissa Gate?

La finalista de La Casa de los Famosos Colombia, Melissa Gate, sorprendió a sus más de un millón de seguidores al revelar que le atrae Alfredo Adame, exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars.

Durante un en vivo en su perfil, al que se unió Yina Calderón, la modelo paisa confesó que le parecía atractivo Adame, con quien apenas coincidió cuando se realizó el intercambio con Manelyk entre ambos programas televisivos y cuando estuvo en México durante las últimas semanas.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia
Melissa Gate sorprendió a Yina Calderón y a sus seguidores al revelar que Alfredo Adame le gusta. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

La revelación se dio justo cuando en medio de risas, Yina le preguntó sin rodeos si era verdad que había empezado a salir con el actor, a lo que Melissa contestó sin tapujos que no era cierto, pero que estaba buscando la manera de que Alfredo le pusiera atención a sus pretensiones.

Acto seguido, Yina le dijo que aunque no le parecía atractivo, debía reconocer que tenía mucho dinero. Sin embargo, Melissa dejó ver que no le gustaba por su dinero, sino por su forma de ser.

Tenemos que reconocer algo, y es que es un cucho muy lindo. A mí ese señor me parece divino, a mí me encanta ese señor, la verdad, dijo Gate mientras Yina hacía gestos de asombro.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la confesión de Melissa Gate?

Ante la inesperada confesión de la creadora de contenido, varios usuarios aseguraron que Meli solo estaba bromeando, pues su conexión con el actor siempre fue de amistad. Ambos se destacaron en el reality por hablar sin filtros y expresar sus opiniones con total franqueza.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia
Melissa Gate confesó que Alfredo Adame no le presta atención. (Foto: Canal RCN)

Otros, en cambio, resaltaron la buena relación entre Yina y Melissa, a quienes consideran el dúo perfecto, y celebraron que hayan dejado atrás sus diferencias tras su salida del reality producido por el Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García confesó los sacrificios que hizo para llegar al Stream Fighters 4 Karina García

Karina García reveló los sacrificios que ha hecho para estar perfecta para el Stream Fighters 4

Karina García sorprendió al revelar todos los sacrificios que ha hecho desde que aceptó participar en el Stream Fighters 4.

Claudia Bahamón, Valentina Taguado Valentina Taguado

Valentina Taguado dice quién debía ser eliminado en vez de Valeria en MasterChef: no es Sabino

Valentina Taguado fue lo más sincera posible y dio el nombre del participante que para ella no debía seguir compitiendo en MasterChef.

Melissa Gate y Karina García Melissa Gate

Melissa Gate no acepta trabajar con Karina García: "Ni por toda la plata del mundo"

La influenciadora Melissa Gate habló sobre la influenciadora Karina García en pleno en vivo con Yina Calderón.

Lo más superlike

Robert Redford Talento internacional

Robert Redford, ícono de Hollywood, falleció: conoce a las parejas que marcaron su vida

Robert Redford falleció y dejó un legado en Hollywood. Estas fueron las parejas que marcaron su vida y carrera.

Kimberly Reyes en Buen día Colombia - Persona tocando sus pies. Kimberly Reyes

¿Qué es la fascitis plantar? La dolorosa condición que padece Kimberly Reyes

Maribel Guardia habla sobre la herencia Talento internacional

Maribel Guardia reavivó la polémica sobre la herencia para su nieto: “Me quedo con ellas”

Karol G Karol G

¡Karol G hace historia! la paisa se convirtió en la primera latina cabeza de cartel en Coachella

Valeria Aguilar, Patricia Grisales MasterChef Celebrity Colombia

Patty Grisales llena de cariño a Valeria Aguilar por eliminación en MasterChef: “Mi sobrina”