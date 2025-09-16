Melissa Gate reveló que le gusta un exparticipante de La casa de los famosos, ¿de quién se trata?

La creadora de contenido paisa Melissa Gate sorprendió en TikTok a Yina Calderón y a sus seguidores al confesar que le atrae un exparticipante de La Casa de los Famosos con quien compartió poco tiempo.

¿Qué exparticipante de La casa de los famosos le gusta a Melissa Gate?

La finalista de La Casa de los Famosos Colombia, Melissa Gate, sorprendió a sus más de un millón de seguidores al revelar que le atrae Alfredo Adame, exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars.

Durante un en vivo en su perfil, al que se unió Yina Calderón, la modelo paisa confesó que le parecía atractivo Adame, con quien apenas coincidió cuando se realizó el intercambio con Manelyk entre ambos programas televisivos y cuando estuvo en México durante las últimas semanas.

Melissa Gate sorprendió a Yina Calderón y a sus seguidores al revelar que Alfredo Adame le gusta. (Foto: Canal RCN)

La revelación se dio justo cuando en medio de risas, Yina le preguntó sin rodeos si era verdad que había empezado a salir con el actor, a lo que Melissa contestó sin tapujos que no era cierto, pero que estaba buscando la manera de que Alfredo le pusiera atención a sus pretensiones.

Acto seguido, Yina le dijo que aunque no le parecía atractivo, debía reconocer que tenía mucho dinero. Sin embargo, Melissa dejó ver que no le gustaba por su dinero, sino por su forma de ser.

Tenemos que reconocer algo, y es que es un cucho muy lindo. A mí ese señor me parece divino, a mí me encanta ese señor, la verdad, dijo Gate mientras Yina hacía gestos de asombro.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la confesión de Melissa Gate?

Ante la inesperada confesión de la creadora de contenido, varios usuarios aseguraron que Meli solo estaba bromeando, pues su conexión con el actor siempre fue de amistad. Ambos se destacaron en el reality por hablar sin filtros y expresar sus opiniones con total franqueza.

Melissa Gate confesó que Alfredo Adame no le presta atención. (Foto: Canal RCN)

Otros, en cambio, resaltaron la buena relación entre Yina y Melissa, a quienes consideran el dúo perfecto, y celebraron que hayan dejado atrás sus diferencias tras su salida del reality producido por el Canal RCN.