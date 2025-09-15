Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri enciende las redes con una cautivadora sesión de fotos para su marca DIRI

Andrea Valdiri dejó a todos sin aliento con esta sesión de fotos para promocionar su marca DIRI en el mes del amor y la amistad.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Andrea Valdiri en Canal RCN
Andrea Valdiri dejó sin palabras a sus seguidores con estas fotografías para su marca DIRI. (Foto: Canal RCN)

Andrea Valdiri volvió a acaparar las miradas con una sesión de fotos que dejó sin aliento a sus seguidores. La empresaria aprovechó el mes del amor y la amistad para darle un giro especial a su marca DIRI.

¿Qué mostró Andrea Valdiri en su reciente sesión de fotos?

La barranquillera ha aprovechado que el mes del amor y la amistad ha llegado al país para promocionar los descuentos que tiene su línea de fragancias con una cautivante sesión de fotos, donde se puede ver en su totalidad su esbelta figura.

Andrea Valdiri en el After Show de La casa de los famosos Colombia
Andrea Valdiri dejó ver su esbelta figura en esta sesión de fotos que ha compartido en redes. (Foto: Canal RCN)

En el carrusel de fotografías que ha compartido la modelo, se le puede ver usando diminutas lencerías en color rojo en diversos escenarios mientras posa con varios de sus perfumes, los cuales ya están disponibles en su tienda oficial.

Asimismo, también lució una lencería plateada mientras su cuerpo está rodeado de diversos cojines en forma de corazones, que no dudaron en llamar la atención de sus más de 9 millones de seguidores en Instagram.

"Una mujer que huele a deseo conquista sin decir una palabra. Atrévete a sentir el poder en cada gota, feliz mes de amor y amistad te desea @diri_col, se puede leer en el texto que acompaña las fotos.

¿Cómo reaccionaron los fans de Andrea Valdiri en redes ante sus fotos para la marca DIRI?

Las publicaciones no pasaron desapercibidas. En cuestión de horas, los seguidores de Andrea llenaron los comentarios con elogios, emojis de corazón y mensajes de admiración por su seguridad y estilo.

Muchos destacaron cómo las imágenes muestran una combinación perfecta de atrevimiento y elegancia, mientras que otros aprovecharon para preguntar sobre los descuentos y promociones vigentes en DIRI.

La bailarina logró no solo promover su marca, sino también generar conversación y expectativa alrededor de los productos, demostrando su habilidad para conectar con su audiencia de manera auténtica y directa.

Andrea Valdiri en Buen Día, Colombia
Andrea Valdiri recibió muchos elogios por sus fotos compartidas en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

¿Qué es DIRI?

DIRI es la marca de belleza y cuidado personal de la modelo Andrea Valdiri, lanzada en 2023, que ha logrado conquistar a sus seguidores con productos modernos y prácticos.

Entre su catálogo se encuentran perfumes, splash y kits de cuidado personal, diseñados para quienes buscan consentirse y lucir impecables en cualquier ocasión.

