La Toxi Costeña se despachó contra Karina García tras posible indirecta
La artista la Toxi Costeña reaccionó a supuesta indirecta de la influenciadora Karina García y causó revuelo.
La cantante la Toxi Costeña arremetió contra la influenciadora Karina Garcíaluego de que se rumorara que esta le habría lanzado una indirecta.
¿Qué publicó Karina García que relacionaron con la Toxi Costeña?
La creadora de contenido compartió un video en el que respondió a críticas con un audio de la cantante Yailin 'la más viral' en el que agregó "¿Por qué la gente que huele mal es la que más critica?" y muchos internautas relacionaron que podría tratarse con una pulla a su excompañera la Toxi Costeña, con quien tuvo rivalidad en La casa de los famosos Colombia y la había criticado luego de que seguidor la compara con ella.
¿Cómo reaccionó la Toxi Costeña tras supuesta indirecta de Karina García?
La artista decidió responder luego de las especulaciones y le habría hablado directamente a Karina García, según mencionaron varios internautas, donde dejó un contundente mensaje sin filtros.
"Tú no puedes hablar de mal olores, aliento de nevera apagada. Te recuerdo hay videos, un programa de televisión que lo comprueba, que te la pasabas detrás de mí como perrita faldera, quería andar encima mío o detrás de mí. Si tan hedionda estaba te la pasas diciéndome que te hiciera masajitos", dijo.
Detalló que no estuvo con ella porque no le gustan las mujeres y añadió que cuando Karina García salió de la competencia y se dio cuenta que tiene millones de personas que la apoyan se cree "la chachita" y eso a ella no le importa.
Tras su revelación, logró que miles de seguidores en redes sociales reaccionaran al respecto, donde muchos destacaron que, aunque ninguna menciona directamente a la otra es evidente que es un rifirrafe entre ambas debido a las diferencias que generaron en el reality.
Por ahora, cada una está enfocada en sus respectivos proyectos, con los que espera seguir entreteniendo a sus fieles admiradores.
La Toxi Costeña está trabajando en nueva música y en sus presentaciones en vivo, mientras que Karina se encuentra trabajando en su emprendimiento y entrenando para su enfrentamiento contra Karely Ruiz en el ring de boxeo el próximo 18 de octubre.