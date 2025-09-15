Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Laura de León cuando le preguntaron por Salomón Bustamante

Laura De León reaccionó a comentario de uno de sus seguidores sobre su relación con Salomón Bustamante: "Qué pesar":

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Laura de León reaccionó cuando le preguntaron por Salomón Rendón
Laura de León reaccionó cuando le preguntaron por Salomón Rendón. (Fotos Canal RCN)

Laura de León y Salomón Bustamante han sido tendencia en el último mes ante la ola de rumores que surgieron de una posible crisis y hasta separación de ambos.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Laura de León cuando le preguntaron por su supuesta separación con Salomón Bustamante?

Mucho se ha hablado sobre la aparente crisis de la actriz y el presentador, quienes han preferido mantenerse en silencio frente a los rumores que tienen que ver con su matrimonio.

Sin embargo, algunos de sus mensajes y reacciones en redes sociales han avivado las especulaciones de sus seguidores.

Precisamente, esto pasó con la recordada actriz de Rojo Carmesí, quien en redes sociales no ha parado de ser indaga por sus seguidores sobre su matrimonio con el recordado presentador de Muy buenos días.

A Laura de León una internauta le preguntó de manera directa si era verdad que se había separado de Salomón ya que le daba pesar por que se les veía enamorados.

Ante esta afirmación de la internauta la actriz le contestó con un emoji de cara sonriendo al revés sin dar más detalle.

Artículos relacionados

¿Salomón Bustamante desmintió separación con Laura de León?

La respuesta de Laura de León ha provocado diferentes opiniones entre sus seguidores, ya que para algunos fue una respuesta que dio pie para seguir hablando de su supuesta ruptura con Salomón.

Algunos internautas expresaron que con una respuesta directa como "seguimos juntos" o "todo es mentira" hubiese puesto fin a la ola de rumores y dudas de sus seguidores.

En medio de esta polémica, el presentador decidió compartir un video en sus redes sociales en el que mostró las reacciones de sus familiares y amigos a un reciente logró deportivo que obtuvo.

“Negri, llegaste mi amor, llegaste a la meta, te felicito. Eres un teso, te admiro porque sé que el proceso ha estado super duro, has tenido bastante entrenamiento para hacer tu primer 21k y lo lograste.

En el video apareció un audio de Laura de León, quien felicitaba al presentador por su logro de correr por primera vez 21 kilómetros.

Estoy orgullosa de tí, soy una esposa full feliz. Estoy orgullosa de ti mi amor”.

Salomón Bustamante y Laura de León
Salomón Bustamante habría puesto fin a los rumores de separación con Laura de León. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué empezaron los rumores de separación entre Laura de León y Salomón Bustamante?

Los rumores de crisis y separación entre Laura de León y Salomón Bustamante empezaron semanas atrás cuando ambos empezaron a dejarse de mostrar juntos en redes sociales y eventos públicos.

A este sorpresivo distanciamiento se le sumó el hecho que Salomón dejara de seguir en redes sociales a la actriz, algo que encendió las alarmas

Cabe resaltar que, la última publicación que aparece en el perfil de la actriz de ella junto a Salomón Bustamante fue a mediados de abril, por lo que habría archivado las demás publicaciones juntos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura se sincera sobre ser influencer La Segura

La Segura se sinceró con quienes sueñan con ser influencers

La influenciadora la Segura aconsejó a quienes quieren ser creadores de contenido como ella.

Blessd Talento nacional

La Suprema, ex de Blessd, reveló si está soltera o en una relación: ¿qué dijo?

La Suprema, expareja de Blessd habló sobre su vida sentimental y sorprendió con una respuesta que dejó a muchos con la duda.

La Toxi Costeña y Karina García La toxi costeña

La Toxi Costeña se despachó contra Karina García tras posible indirecta

La artista la Toxi Costeña reaccionó a supuesta indirecta de la influenciadora Karina García y causó revuelo.

Lo más superlike

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Daddy Yankee le mandó directo mensaje a Don Omar en medio de una entrevista en vivo: "Te ves mucho peor que yo".

Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila confiesa lo que viene en MasterChef Celebrity, ¿nueva estrategia?

Thalia en el día de la Independencia de México Thalía

Con “Amor a la mexicana”, Thalía celebra el Grito de Independencia: “Sintiendo tanto amor”

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia