Así reaccionó Laura de León cuando le preguntaron por Salomón Bustamante

Laura de León y Salomón Bustamante han sido tendencia en el último mes ante la ola de rumores que surgieron de una posible crisis y hasta separación de ambos.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

¿Cómo reaccionó Laura de León cuando le preguntaron por su supuesta separación con Salomón Bustamante?

Mucho se ha hablado sobre la aparente crisis de la actriz y el presentador, quienes han preferido mantenerse en silencio frente a los rumores que tienen que ver con su matrimonio.

Sin embargo, algunos de sus mensajes y reacciones en redes sociales han avivado las especulaciones de sus seguidores.

Precisamente, esto pasó con la recordada actriz de Rojo Carmesí, quien en redes sociales no ha parado de ser indaga por sus seguidores sobre su matrimonio con el recordado presentador de Muy buenos días.

A Laura de León una internauta le preguntó de manera directa si era verdad que se había separado de Salomón ya que le daba pesar por que se les veía enamorados.

Ante esta afirmación de la internauta la actriz le contestó con un emoji de cara sonriendo al revés sin dar más detalle.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

¿Salomón Bustamante desmintió separación con Laura de León?

La respuesta de Laura de León ha provocado diferentes opiniones entre sus seguidores, ya que para algunos fue una respuesta que dio pie para seguir hablando de su supuesta ruptura con Salomón.

Algunos internautas expresaron que con una respuesta directa como "seguimos juntos" o "todo es mentira" hubiese puesto fin a la ola de rumores y dudas de sus seguidores.

En medio de esta polémica, el presentador decidió compartir un video en sus redes sociales en el que mostró las reacciones de sus familiares y amigos a un reciente logró deportivo que obtuvo.

“Negri, llegaste mi amor, llegaste a la meta, te felicito. Eres un teso, te admiro porque sé que el proceso ha estado super duro, has tenido bastante entrenamiento para hacer tu primer 21k y lo lograste.

En el video apareció un audio de Laura de León, quien felicitaba al presentador por su logro de correr por primera vez 21 kilómetros.

Estoy orgullosa de tí, soy una esposa full feliz. Estoy orgullosa de ti mi amor”.

Salomón Bustamante habría puesto fin a los rumores de separación con Laura de León. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Así lucía Isabella Ladera a los 18 años antes de ser famosa ¡Irreconocible!

¿Por qué empezaron los rumores de separación entre Laura de León y Salomón Bustamante?

Los rumores de crisis y separación entre Laura de León y Salomón Bustamante empezaron semanas atrás cuando ambos empezaron a dejarse de mostrar juntos en redes sociales y eventos públicos.

A este sorpresivo distanciamiento se le sumó el hecho que Salomón dejara de seguir en redes sociales a la actriz, algo que encendió las alarmas

Cabe resaltar que, la última publicación que aparece en el perfil de la actriz de ella junto a Salomón Bustamante fue a mediados de abril, por lo que habría archivado las demás publicaciones juntos.