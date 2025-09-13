De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Taylor Swift y Georgina Rodríguez recientemente se comprometieron. Taylor se casará con el jugador de fútbol americano, Travis Kelce; mientras que Georgina le dará el sí en el altar a Cristiano Ronaldo, el astro del fútbol y gran referente de la Selección de Portugal.

Ambas celebridades mostraron con orgullo en redes sociales los respectivos anillos de compromiso que recibieron de sus parejas. Las redes sociales no tardaron en especular sobre el valor de estos, dejando en evidencia el impresionante poder adquisitivo, tanto de Cristiano como de Travis.

¿Cuáles han sido los anillos de compromiso más caros de la historia entre las celebridades?

Aunque Taylor y Georgina recibieron anillos muy lujosos y espectaculares, no son los más caros de la historia entre celebridades.

La joya que Taylor Swift recibió de parte de Travis Kelce fue creada por Kindred Lubeck y está hecha a partir de diamante antiguo con corte de cojín alargado de ocho quilates. Su precio fue tazado en 500.000 euros (más de 2 mil millones de pesos colombianos).

Cristiano Ronaldo decidió comprometerse con Georgina Rodríguez tras nueve años de relación y cinco hijos (dos fruto de su amor). CR7 le obsequió a la mujer de origen argentino una joya de entre 40 y 45 quilates, valorada, según expertos, en 6 millones de euros.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez completan una relación de más de nueve años. (AFP: PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Enrique Iglesias y Anna Kournikova tienen una estable relación amorosa de más de dos décadas. Aunque ambos han optado por mantener su relación privada, hace algunos años la mujer lució un espectacular anillo de compromiso, pero no fue el único que le regaló el cantante español. Posteriormente, le obsequió otro y el valor de ambos sumó 7 millones de euros.

Kim Kardashian formó una sólida familia con el rapero Kanye West, de hecho, tuvieron cuatro hijos, pero el amor llegó a su fin en febrero del 2021, cuando la celebridad solicitó el divorcio. Cuando se comprometieron, Kanye le obsequió a la estrella estadounidense un anillo con un valor de 8 millones de euros.

Elizabeth Taylor, conocida también como Liz Taylor, fue una de las mejores actrices de su época, también llegó a ser una de las más deseadas del planeta. Muchos hombres pasaron por su vida, pero uno en especial la marcó, y fue Richard Burton, quien le regaló un anillo de compromiso; un diamante Krupp de 33.19 quilates. La joya fue vendida en una subasta en 1986 y el comprador pagó 8 millones de euros.

Mariah Carey tuvo una relación con el magnate James Parker, quien le pidió matrimonio y le regaló un anillo valorado en 10 millones de euros; la joya fue un diamante de corte esmeralda. Sin embargo, la pareja nunca se casó, de hecho, cuando ya se dijeron adiós, la artista vendió ese anillo y recibió a cambio 2 millones de euros.

Grace Kelly llegó a ser la mayor estrella de Hollywood y también sostuvo una mediática relación con el príncipe Rainiero de Mónaco. La relación se consolidó cuando el príncipe le obsequió uno de los anillos de compromiso más caros de la historia, una joya de 10.74 quilates, creada por la casa francesa Cartier. Expertos consideran que, en la actualidad, la pieza costaría la impresionante cifra de 38 millones de euros.

¿Cuántos anillos de compromiso ha recibido Jennifer López?

En este ranking no puede estar fuera Jennifer López, quien a lo largo de su vida ha recibido cinco anillos de compromiso, cuatro de ellos consumados con el matrimonio. Los que le han obsequiado Marc Anthony y Alex Rodríguez han sido los más costosos; el del salsero habría costado 4 millones de dólares, mientras que el del exbeisbolista alcanzaría los 5 millones de dólares.