La Toxi Costeña reveló si está estrenando o no pareja tras La casa de los famosos Colombia
La Toxi Costeña, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió con su reacción cuando le preguntaron si tenía pareja.
La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, La Toxi Costeña, sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si está en una relación amorosa.
¿La Toxi Costeña está estrenando pareja tras La casa de los famosos?
La cantante de 'Macta llega' decidió abrir un espacio de preguntas a través de sus redes sociales para que sus seguidores le indagaran sobre cualquier aspecto en su vida.
En esta dinámica la artista recibió múltiples preguntas como por ejemplo si está en una relación sentimental tras La casa de los famosos Colombia.
La Toxi Costeña ante la duda de su seguidor expresó un gesto bastante curioso en donde subió por completo su mirada como de desagrado, pero después miro de manera emotiva a la cámara sin decir palabra alguna.
Lo curioso es que junto al video de respuesta, la cantante aseguró que sí estaba entregada al amor avivando todos los rumores de una nueva relación.
Entregada al love.
¿Quién es la pareja de La Toxi Costeña de La casa de los famosos Colombia?
La artista costeña no respondió más preguntas acerca de su vida amorosa, por lo que muchos de sus seguidores le han empezado a cuestionar sobre si está o no con alguien en una relación.
Hasta el momento La Toxi Costeña no se ha pronunciado sobre este tema de su vida personal, el cual tiene intrigados a sus seguidores. No obstante, algunos creen que la artista solo fue irónica con su respuesta y que está con alguien en una relación.
En esta dinámica de preguntas, la cantante también habló sobre sus procedimientos físicos, asegurando que lo único natural que tenía y la hacía sentirse orgullosa era su dentadura.
Lo único natural que me queda son mis dientes.
¿Cómo reaccionó La Toxi Costeña cuando la cuestionaron por vestirse igual a Karina García?
En esta dinámica de preguntas a La Toxi Costeña le cuestionaron por su estilo de vestir y algunas de sus prendas, ya que según un internauta se vestía parecido a Karina García.
Ante esto la cantante aseguró que durante su paso por La casa de los famosos Colombia varias marcas de ropa les mandaron prendas a ella y otras participantes, por eso, podrían tener ropa parecida.
Hubo marcas que nos mandaron ropa a muchas de nosotras igual o parecida, yo encontré en mi casa ropa que no voy a dejar de ponerme por darte gusto a ti desgraci*da.
