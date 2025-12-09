Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Toxi Costeña reveló si está estrenando o no pareja tras La casa de los famosos Colombia

La Toxi Costeña, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió con su reacción cuando le preguntaron si tenía pareja.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La Toxi Costeña sorprendió con respuesta si está ennoviada
La Toxi Costeña sembró dudas sobre su vida amorosa. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, La Toxi Costeña, sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si está en una relación amorosa.

Artículos relacionados

¿La Toxi Costeña está estrenando pareja tras La casa de los famosos?

La cantante de 'Macta llega' decidió abrir un espacio de preguntas a través de sus redes sociales para que sus seguidores le indagaran sobre cualquier aspecto en su vida.

En esta dinámica la artista recibió múltiples preguntas como por ejemplo si está en una relación sentimental tras La casa de los famosos Colombia.

La Toxi Costeña ante la duda de su seguidor expresó un gesto bastante curioso en donde subió por completo su mirada como de desagrado, pero después miro de manera emotiva a la cámara sin decir palabra alguna.

Lo curioso es que junto al video de respuesta, la cantante aseguró que sí estaba entregada al amor avivando todos los rumores de una nueva relación.

Entregada al love.

Artículos relacionados

¿Quién es la pareja de La Toxi Costeña de La casa de los famosos Colombia?

La artista costeña no respondió más preguntas acerca de su vida amorosa, por lo que muchos de sus seguidores le han empezado a cuestionar sobre si está o no con alguien en una relación.

Hasta el momento La Toxi Costeña no se ha pronunciado sobre este tema de su vida personal, el cual tiene intrigados a sus seguidores. No obstante, algunos creen que la artista solo fue irónica con su respuesta y que está con alguien en una relación.

En esta dinámica de preguntas, la cantante también habló sobre sus procedimientos físicos, asegurando que lo único natural que tenía y la hacía sentirse orgullosa era su dentadura.

Lo único natural que me queda son mis dientes.

La Toxi Costeña
La Toxi Costeña respondió a dudas de sus seguidores sobre su vida personal. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó La Toxi Costeña cuando la cuestionaron por vestirse igual a Karina García?

En esta dinámica de preguntas a La Toxi Costeña le cuestionaron por su estilo de vestir y algunas de sus prendas, ya que según un internauta se vestía parecido a Karina García.

Ante esto la cantante aseguró que durante su paso por La casa de los famosos Colombia varias marcas de ropa les mandaron prendas a ella y otras participantes, por eso, podrían tener ropa parecida.

Hubo marcas que nos mandaron ropa a muchas de nosotras igual o parecida, yo encontré en mi casa ropa que no voy a dejar de ponerme por darte gusto a ti desgraci*da.

La Toxi Costeña y Karina García
La Toxi Costeña habla de vestirse como Karina García. (Foto Canal RCN)

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sale a la luz canción inédita de Dani Duke grabada tiempo atrás: así reaccionaron Dani Duke

Dani Duke reveló inédita canción que grabó hace tiempo y nunca lanzó: así suena

La influenciadora Dani Duke sorprendió al compartir un segmento de una inédita canción grabada tiempo atrás.

Karina García avivó rumores de compromiso con Altafulla Karina García

¿Karina García y Altafulla se comprometieron? Video de la modelo aviva rumores

Karina García sorprendió a sus seguidores con confesión en video y enciende todas las alarmas sobre compromiso con Altafulla.

El robo que dejó en shock a Karen Sevillano en pleno corazón de Medellín Karen Sevillano

Karen Sevillano presenció impactante robo en pleno centro de Medellín

Karen Sevillano vivió un inesperado momento de tensión al presenciar un impactante robo en pleno corazón de Medellín.

Lo más superlike

Bad Bunny Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluyó a Estados Unidos en su gira mundial

Bad Bunny explicó por qué dejó a EE. UU. fuera de su gira mundial: el ICE y las redadas migratorias lo hicieron dudar.

Alejandra Ávila, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra estalla contra Valentina por dejarla en riesgo de eliminación en MasterChef, así reaccionó

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad

¿Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda? Belleza

Copenhague, la ciudad que redefine el estilo con enfoque sostenible: ¿la nueva capital de la moda?

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos