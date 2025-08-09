Taylor Swift y Travis Kelce planean boda en Rhode Island: lo que se sabe

Taylor Swift oficialmente entró en su “bridal era”. Apenas una semana después de anunciar su compromiso con Travis Kelce, la pareja ya estaría organizando su boda para el próximo verano en Rhode Island, según reveló un informe de Page Six.

El rumor ha desatado todo tipo de especulaciones, no solo por la rapidez de los planes, sino también por el escenario escogido: la icónica mansión que Swift posee en Watch Hill, famosa por su historia y por haber sido sede de fiestas memorables.

Y aunque muchos tardan meses —o incluso años— en organizar un matrimonio, todo apunta a que Swift y Kelce no están interesados en esperar demasiado.

¿Por qué Taylor Swift y Travis Kelce habrían elegido Rhode Islands para casarse?

Rhode Island es un lugar cargado de significado para la cantante. En 2013, Swift compró una mansión de más de 17 millones de dólares en Watch Hill, una propiedad de 11.000 pies cuadrados que se convirtió en escenario de sus famosas fiestas del 4 de julio y que incluso inspiró su tema The Last Great American Dynasty.

Además de la conexión emocional, la casa ofrece privacidad y paisajes frente al mar que la convierten en un sitio ideal para una ceremonia íntima. El lugar cuenta con ocho habitaciones, más de diez baños, piscina y amplios jardines. Actualmente está en remodelación, con nuevos espacios que la harían aún más cómoda para recibir a familiares y amigos.

¿Cómo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Aunque muchos imaginan un evento masivo y glamuroso, fuentes cercanas a la pareja aseguran que la boda será más privada de lo que se cree. La idea sería realizar una celebración íntima con familiares y amigos cercanos, manteniendo la elegancia, pero sin caer en un espectáculo excesivo.

El propio Travis Kelce dejó entrever en su pódcast que la planificación apenas comienza, aunque ya adelantó que buscó que la propuesta y todo lo relacionado con el compromiso tuvieran detalles pensados especialmente para Taylor.

Taylor Swift y Travis Kelce planean casarse en la mansión de la cantante en Rhode Island. (Foto Timothy A. Clary / AFP)

El rumor de la boda también ha generado reacciones fuera del mundo del espectáculo. El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, celebró la posibilidad de que Swift y Kelce escojan su estado para dar el “sí, acepto”, destacando que allí existen algunos de los mejores escenarios para matrimonios en todo el país.

Sin embargo, la llegada de un evento tan mediático también podría despertar incomodidad entre residentes de la zona, tal como ocurrió en otras bodas de celebridades de alto perfil.

¿Taylor Swift tiene prisa por casarse?

Una de las razones detrás de la rapidez con la que se estarían organizando los planes sería el deseo de la cantante de formar una familia pronto. Según reveló un insider, Swift estaría interesada en tener hijos en los próximos años, teniendo en cuenta que ya tiene 35 años, lo que habría motivado que la boda no se posponga demasiado en el tiempo.

Taylor Swift le gustaría formar una familia pronto. (Foto David Eulitt / AFP)

La unión entre Taylor Swift y Travis Kelce no solo es una de las más comentadas del momento, sino que algunos medios ya la califican como una “boda real estadounidense”, tanto por la magnitud de sus carreras como por el impacto cultural que generan juntos.

Mientras la expectativa crece, lo único seguro es que cualquier detalle sobre este matrimonio será seguido de cerca por fans y medios de todo el mundo.