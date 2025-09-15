Así celebró Dayro Moreno sus 40 años: se llevó sorpresa de su equipo y familia

Uno de los nombres más escuchados en el último mes en Colombia es el del futbolista Dayro Moreno, quien el 16 de septiembre llegó a sus 40 años.

¿Cómo celebró Dayro Moreno sus 40 años?

El futbolista se ha ganado el cariño de todo un país gracias a su personalidad irreverente, carisma y también por sus goles que a sus 40 años no han parado y podría decirse que pasa por su mejor momento a nivel futbolístico.

Algo que tenía al jugar en el foco de la prensa era por su cumpleaños número 40, ya que mucho se había hablado de esto y de cómo podría ser su celebración.

Precisamente, el jugador dejó ver que se reunió con sus familiares para celebrar su vida en un restaurante en Chichina, Caldas. Junto a algunas imágenes el jugador compartió un emotivo mensaje de agradecimiento.

¡𝙂𝙧𝙖𝙘𝙞𝙖𝙨 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙖 𝙮 𝙖𝙢𝙞𝙜𝙤𝙨! Siempre acompañado de ustedes y de Dios en todo momento. Mi único deseo de cumpleaños es tener siempre salud y que el miércoles nos traigamos el triunfo de Ecuador

Dayro Moreno celebró por todo lo alto su cumpleaños 40. (AFP: Luis ACOSTA)

¿Qué sorpresa le dieron en Once Caldas a Dayro Moreno por sus 40 años?

El equipo de Dayro Moreno, el Once Caldas tampoco se quedó atrás y para celebrar la vida de su máximo goleador decidieron rendirle un homenaje en el estadio Palogrande en donde le colocaron una torta de cumpleaños en medio de la cancha y le dieron la primera camiseta que utilizó en el equipo.

A este homenaje asistieron todos los jugadores del plantel del Once Caldas y los padres del jugador, quienes lucieron la misma camiseta que le dieron a su hijo por su cumpleaños 40.

Tras este emotivo homenaje, el jugador se reunió con sus compañeros de equipo en medio de la concentración que tienen previo a su viaje a Ecuador y allí le volvieron a cantar el feliz cumpleaños y lo llenaron de pedazos del pastel.

¿Cómo reaccionó Dayro Moreno a las sorpresas que recibió de cumpleaños?

Dayro Moreno compartió varias imágenes y videos de las celebraciones que ha tenido hasta el momento por su cumpleaños, asegurando que se sentía muy feliz por tanto cariño.

Además, expresó su emoción por haber podido celebrar con sus padres y compañeros en el equipo de sus amores.