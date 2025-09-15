Premios Emmy 2025: ¿qué producciones y actores triunfaron en la gran gala?

La edición número 77 de los Premios Emmy 2025 dejó momentos históricos y un listado de ganadores que sorprendió a la industria televisiva. Entre los más destacados se encuentra “The Studio”, producción de Apple TV+ que rompió récords, y “The Pitt”, serie de HBO que se alzó con el premio más codiciado de la noche.

¿Qué series y actores dominaron los Premios Emmy 2025?

La serie hollywoodense “The Studio” se convirtió en la producción más premiada del año al llevarse 13 galardones, incluido mejor serie de comedia. Su creador, Seth Rogen, obtuvo tres estatuillas: mejor actor principal en una serie de comedia, mejor director (junto a Evan Goldberg) y mejor coguionista.

Le siguieron “Adolescence” (Netflix), “Severance” (Apple TV+) y “SNL50: The Anniversary Special” (NBC), cada una con ocho premios.

“Adolescence” fue ganadora de ocho premios / (Foto de AFP)

En el género dramático, “The Pitt” de HBO sorprendió al imponerse a “Severance” y ganar mejor serie dramática. Noah Wyle, protagonista de “The Pitt”, se llevó el premio a mejor actor principal, mientras que Katherine LaNasa ganó el de mejor actriz de reparto en serie dramática.

¿Cuáles fueron los ganadores en categorías clave de los Emmy 2025?

Series:

Mejor serie dramática: “The Pitt”

“The Pitt” Mejor serie de comedia: “The Studio”

“The Studio” Mejor miniserie: “Adolescence”

Actuaciones destacadas:

Mejor actor principal en drama: Noah Wyle (“The Pitt”)

Noah Wyle (“The Pitt”) Mejor actriz principal en drama: Britt Lower (“Severance”)

Britt Lower (“Severance”) Mejor actor principal en comedia: Seth Rogen (“The Studio”)

Seth Rogen (“The Studio”) Mejor actriz principal en comedia: Jean Smart (“Hacks”)

Jean Smart (“Hacks”) Mejor actor principal en miniserie: Stephen Graham (“Adolescence”)

Stephen Graham (“Adolescence”) Mejor actriz principal en miniserie: Cristin Milioti (“The Penguin”)

Noah Wyle fue el mejor actor principal en drama / (Foto de AFP)

Reparto:

Mejor actor de reparto en drama: Tramell Tillman (“Severance”)

Tramell Tillman (“Severance”) Mejor actriz de reparto en drama: Katherine LaNasa (“The Pitt”)

Katherine LaNasa (“The Pitt”) Mejor actor de reparto en comedia: Jeff Hiller (“Somebody Somewhere”)

Jeff Hiller (“Somebody Somewhere”) Mejor actriz de reparto en comedia: Hannah Einbinder (“Hacks”)

Hannah Einbinder (“Hacks”) Mejor actor de reparto en miniserie: Owen Cooper (“Adolescence”)

Owen Cooper (“Adolescence”) Mejor actriz de reparto en miniserie: Erin Doherty (“Adolescence”)

Otros premios:

Mejor reality/competencia: “The Traitors”

“The Traitors” Mejor programa “talk show”: “The Late Show with Stephen Colbert”

¿Qué impacto tienen los resultados de los Premios Emmy en la industria televisiva?

Los Premios Emmy no solo celebran el talento, también mueven la industria. Para muchos analistas, ganar un Emmy dispara la visibilidad de una serie, aumenta su audiencia e, inclusive, impulsa las suscripciones de las plataformas donde se emite.

Los Premios Emmy mueven la industria de la televisión / (Foto de AFP)

Además, este reconocimiento fortalece la reputación de cadenas y servicios de streaming, atrae nuevos talentos y anima a invertir en producciones más ambiciosas. Así, los Emmy se convierten en un termómetro de las tendencias de la televisión y en una herramienta clave para su crecimiento.