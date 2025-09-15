Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Premios Emmy 2025: ¿qué producciones y actores triunfaron en la gran gala?

La ceremonia de los Premios Emmy 2025 premió a los máximos exponentes de la televisión y sorprendió con ganadores inesperados.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Premios Emmy 2025: ¿qué producciones y actores triunfaron en la gran gala?
La ceremonia de los Premios Emmy 2025 premió a los máximos exponentes de la televisión / (Foto de AFP)

La edición número 77 de los Premios Emmy 2025 dejó momentos históricos y un listado de ganadores que sorprendió a la industria televisiva. Entre los más destacados se encuentra “The Studio”, producción de Apple TV+ que rompió récords, y “The Pitt”, serie de HBO que se alzó con el premio más codiciado de la noche.

Artículos relacionados

¿Qué series y actores dominaron los Premios Emmy 2025?

La serie hollywoodense “The Studio” se convirtió en la producción más premiada del año al llevarse 13 galardones, incluido mejor serie de comedia. Su creador, Seth Rogen, obtuvo tres estatuillas: mejor actor principal en una serie de comedia, mejor director (junto a Evan Goldberg) y mejor coguionista.

Le siguieron “Adolescence” (Netflix), “Severance” (Apple TV+) y “SNL50: The Anniversary Special” (NBC), cada una con ocho premios.

¿Qué series y actores dominaron los Premios Emmy 2025?
“Adolescence” fue ganadora de ocho premios / (Foto de AFP)

En el género dramático, “The Pitt” de HBO sorprendió al imponerse a “Severance” y ganar mejor serie dramática. Noah Wyle, protagonista de “The Pitt”, se llevó el premio a mejor actor principal, mientras que Katherine LaNasa ganó el de mejor actriz de reparto en serie dramática.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los ganadores en categorías clave de los Emmy 2025?

Series:

  • Mejor serie dramática: “The Pitt”
  • Mejor serie de comedia: “The Studio”
  • Mejor miniserie: “Adolescence”

Actuaciones destacadas:

  • Mejor actor principal en drama: Noah Wyle (“The Pitt”)
  • Mejor actriz principal en drama: Britt Lower (“Severance”)
  • Mejor actor principal en comedia: Seth Rogen (“The Studio”)
  • Mejor actriz principal en comedia: Jean Smart (“Hacks”)
  • Mejor actor principal en miniserie: Stephen Graham (“Adolescence”)
  • Mejor actriz principal en miniserie: Cristin Milioti (“The Penguin”)
¿Cuáles fueron los ganadores en categorías clave de los Emmy 2025?
Noah Wyle fue el mejor actor principal en drama / (Foto de AFP)

Reparto:

  • Mejor actor de reparto en drama: Tramell Tillman (“Severance”)
  • Mejor actriz de reparto en drama: Katherine LaNasa (“The Pitt”)
  • Mejor actor de reparto en comedia: Jeff Hiller (“Somebody Somewhere”)
  • Mejor actriz de reparto en comedia: Hannah Einbinder (“Hacks”)
  • Mejor actor de reparto en miniserie: Owen Cooper (“Adolescence”)
  • Mejor actriz de reparto en miniserie: Erin Doherty (“Adolescence”)

Otros premios:

  • Mejor reality/competencia: “The Traitors”
  • Mejor programa “talk show”: “The Late Show with Stephen Colbert”

Artículos relacionados

¿Qué impacto tienen los resultados de los Premios Emmy en la industria televisiva?

Los Premios Emmy no solo celebran el talento, también mueven la industria. Para muchos analistas, ganar un Emmy dispara la visibilidad de una serie, aumenta su audiencia e, inclusive, impulsa las suscripciones de las plataformas donde se emite.

Impacto de los Premios Emmy en la industria televisiva
Los Premios Emmy mueven la industria de la televisión / (Foto de AFP)

Además, este reconocimiento fortalece la reputación de cadenas y servicios de streaming, atrae nuevos talentos y anima a invertir en producciones más ambiciosas. Así, los Emmy se convierten en un termómetro de las tendencias de la televisión y en una herramienta clave para su crecimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Candidatas Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia, el reality: así puedes votar por tu candidata favorita

Miss Universe Colombia, el reality, abrió votaciones para que elijas a tu candidata favorita y apoyes su camino a la corona.

Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila confiesa lo que viene en MasterChef Celebrity, ¿nueva estrategia?

Alejandra Ávila tomó una decisión de lo que hará en MasterChef Celebrity en el tiempo que dure en la competencia.

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

¿Habrá eliminación de MasterChef Celebrity con la ausencia de Luis Fernando Hoyos?

Con la ausencia del actor Luis Fernando Hoyos, cualquier cosa puede suceder en la eliminación de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Mauricio Figueroa sube fotos con sus excompañeros de La casa de los famosos gracias a la IA Mauricio Figueroa

Mauricio Figueroa se reencuentra con sus compañeros de La casa de los famosos gracias a la IA

Mauricio Figueroa creó un álbum fotográfico con sus excompañeros de La casa de los famosos con ayuda de la IA y encantó a miles.

Miss Jalisco habla sobre la polémica de Miss Universe, Fátima Bosch Talento internacional

“Nunca hubo complot”: Miss Jalisco desmiente rumores en contra de Miss Universe México, Fátima Bosch

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia