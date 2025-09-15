Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pichingo de MasterChef causa furor al bromear con Patricia Grisales: “Esas Grisales duran mucho”

Pichingo desató risas en redes tras un comentario humorístico sobre Patricia Grisales de MasterChef.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Pichingo y Patricia Grisales
Pichingo sorprende en redes con el divertido comentario de Patty Grisales. | Foto: Canal RCN

En los últimos meses, miles de internautas se han conectado con la actual temporada de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en la que los participantes han demostrado su talento gastronómico en la cocina más famosa del país.

Entre los participantes que más han destacado son el comediante Pichingo y Patricia Grisales, quienes han compartido una serie de comentarios humorísticos, demostrando que tienen una buena amistad y han construido un gran equipo en la cocina.

Pichingo cautivó a fanáticos con el divertido comentario de Patricia Grisales

Cabe destacar que varios internautas han generado múltiples comentarios mediante las redes sociales sobre el vínculo que hay entre Pichingo y Patricia, pues muchos suponen que al comediante le gusta su compañera tras los divertidos comentarios que expresa en la competencia.

De este modo, Pichingo compartió recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 200 mil seguidores, unas divertidas palabras en las que hizo una especial referencia de Patricia Grisales, pues expresó lo siguiente:

“¿Saben qué es lo único que no me gusta de Doña Patricia? Que está muy aliviadita y esas Grisales duran mucho”, añadió el comediante.

Posteriormente, los internautas no se tardaron en generar múltiples interacciones a raíz de estas palabras del comediante, pues se evidenció que generó comedia por parte de muchos, en especial por parte de Patricia, quien le respondió de la siguiente manera:

Pichingo y Patricia Grisales
¿De qué se trata el show de comedia de Pichingo? | Foto: Canal RCN

“Ay Pichingo, eso sí, buenas y duraderas”, añadió Patricia Grisales.

¿Cuál ha sido el desempeño de Pichingo en la cocina de MasterChef Celebrity?

Es clave mencionar que Pichingo es uno de los participantes que más ha demostrado que su disciplina es fundamental para avanzar en la cocina de MasterChef Celebrity. Sin embargo, es uno de los recientes cocineros en enfrentarse en un nuevo reto de eliminación.

Pichingo y Patricia Grisales
¿Cuál ha sido el desempeño de los participantes en MasterChef? | Foto: Canal RCN

Así como en el caso de Pichingo, como en el de muchos otros participantes, han demostrado que una de las bases fundamentales en la competencia es llegar al top 10 y, de igual modo, poder demostrarle al jurado, el cual está conformado por: Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, su gran desempeño en la cocina.

