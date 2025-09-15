La Suprema, ex de Blessd, reveló si está soltera o en una relación: ¿qué dijo?

Nicole Rivera, o más conocida en el mundo digital como ‘La Suprema’ , se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más reconocidas del país al compartir su estilo de vida mediante sus redes sociales.

Además, la influenciadora se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras las preguntas que le hicieron varios de sus seguidores acerca de su vida sentimental a raíz de llevar un largo periodo de tiempo soltera desde su última relación sentimental con el artista Blessd.

¿La Suprema está soltera o en una relación?

Recientemente, La Suprema tuvo una interacción con sus seguidores mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, donde le preguntaron acerca de su vida sentimental, preguntándole si está soltera o en una relación, pues expresó lo siguiente:

Los internautas le preguntaron: ¿estás soltera o te estás conociendo con alguien? A lo que enseguida la influenciadora respondió: “No, estoy tranquila y no me stalkeen porque no subiré a ningún hombre a mis redes hasta que me case, fin”, añadió La Suprema.

Desde luego, estas palabras afirmaron que la influenciadora está disfrutando con plenitud la soltería en estos momentos de su vida, pues confirmó que en estos momentos de su vida disfruta del amor propio y la reconstrucción a nivel personal.

¿Cuál fue la última relación que tuvo La Suprema?

Recordemos que una de las exparejas más influyentes en la industria musical fue la de La Suprema con Stiven Mesa Londoño, artísticamente conocido como Blessd, quien se ha destacado por el éxito de varias de sus canciones como: ‘Mírame’, ‘Oe bebé’, ‘Medallo’ y ‘Palabras sobran’.

Cabe destacar que la expareja protagonizó varias polémicas en el pasado a causa de las diversas rupturas y reconciliaciones que demostraron a lo largo de su historia amorosa.

Sin embargo, la expareja terminó hace varios meses en el que La Suprema eliminó las fotografías que tenía con Blessd mediante sus redes sociales.