“Nunca hubo complot”: Miss Jalisco desmiente rumores en contra de Miss Universe México, Fátima Bosch

Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, negó rivalidad con Fátima Bosch y rechaza las críticas en Miss Universe México.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Miss Jalisco habla sobre la polémica de Miss Universe, Fátima Bosch
Miss Jalisco sale en su defensa tras polémica en Miss Universe México. (Foto: AFP)

El pasado 13 de septiembre se llevó a cabo la edición 2025 de Miss Universe México en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Zapopan, Jalisco.

Fátima Bosch revela que solo 4 compañeras la felicitaron tras ganar Miss Universe México

Después de varias rondas eliminatorias, Fátima Bosch, representante de Tabasco, fue elegida como la nueva Miss Universe México.

Durante la competencia, 32 participantes iniciaron el certamen, de las cuales 16 llegaron a la etapa de semifinalistas y, posteriormente, cinco finalistas se enfrentaron a la ronda de preguntas.

El jurado decidió coronar a Bosch, quien recibió la corona de manos de María Fernanda Beltrán, Miss Universe México 2024.

La victoria de Bosch generó reacciones diversas entre las concursantes y en redes sociales.

La modelo señaló que solo cuatro compañeras la felicitaron después de su triunfo: Elena Roldán de Tlaxcala, Lorena López de Tamaulipas, Emiré Arellano Escalante de Yucatán y Fernanda Puma de Veracruz.

En declaraciones a medios, Bosch calificó esto como una falta de sororidad y destacó que, para ella, el compañerismo debe demostrarse con acciones concretas.

Durante la competencia, Bosch destacó que convive con TDAH y dislexia, lo que la hace neurodivergente, un aspecto que ha compartido públicamente como parte de su historia personal.

¿Qué dijo Miss Jalisco, Yoana Gutiérrez tras la controversia en Miss Universe México?

En medio de la polémica que surgió en redes sociales sobre un supuesto complot en contra de Bosch por lo que Miss Jalisco, Yoana Gutiérrez, rompió el silencio para aclarar su posición.

A través de sus historias de Instagram, la concursante negó cualquier participación en una estrategia para deslegitimar la coronación.

Gutiérrez compartió mensajes de apoyo de seguidores y colegas del medio, incluyendo uno del maquillista Iván Velasco, quien la describió como una persona profesional y respetuosa.

“Qué cruel que el fanatismo ciegue a las personas. Yoana no hizo nada malo más que recibir el cariño de sus compañeras”, escribió Velasco.

La modelo reiteró que los comentarios negativos hacia su persona eran injustos y agradeció el apoyo que recibió mientras aseguró que su comportamiento en el certamen siempre fue respetuoso y profesional.

Miss Jalisco habla sobre la polémica de Miss Universe, Fátima Bosch
Miss Universe México 2025: Yoana Gutiérrez niega rivalidad con Fátima Bosch. (Foto: AFP)
