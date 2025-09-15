Miss Universe México 2025 genera polémica tras confesar que solo 4 compañeras la felicitaron
Fátima Bosch sorprende al afirmar que solo 4 participantes celebraron su triunfo en Miss Universe México.
Fátima Bosch, representante de Tabasco y actual Miss Universe México, reveló que tras obtener la corona en la edición 2025 del certamen, únicamente cuatro compañeras la felicitaron.
¿Qué pasó en Miss Universe México 2025?
La modelo calificó la situación como una muestra de falta de sororidad dentro de la competencia realizada en Zapopan, Jalisco.
En entrevista con el medio XEVT, la ganadora señaló que esperaba mayor compañerismo de las demás concursantes. Según sus palabras, la sororidad debe practicarse con acciones y no solo mencionarse en discursos.
Durante sus declaraciones, Bosch destacó que el certamen fue una experiencia valiosa, aunque lamentó que no todas sus compañeras demostraran profesionalismo ante el resultado.
También expresó que está dispuesta a construir amistades sinceras, pero que, en caso contrario, continuará enfocada en sus responsabilidades como representante de México en la próxima edición de Miss Universe.
De acuerdo con Bosch, solo cuatro participantes se acercaron para felicitarla: Elena Roldán de Tlaxcala, Lorena López de Tamaulipas, Emiré Arellano Escalante de Yucatán y Fernanda Puma de Veracruz.
La reacción de los internautas no se hizo esperar, y muchos se preguntaban: ‘¿Alguien sabe de qué estados eran las chicas que felicitaron a Fátima? Hay que apoyarlas, escribirles mensajes bonitos y darles las gracias por el lindo gesto hacia nuestra reina’.
¿Quién es Fátima Bosch, Miss Universe México 2025?
La reina de belleza estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y continuó su preparación en la Nuova Accademia di Belle Arti en Milán.
Además, ha compartido que es neurodivergente, ya que convive con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y dislexia.
El certamen se llevó a cabo el pasado 13 de septiembre en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas.
Las 32 participantes fueron reducidas a 16 semifinalistas y, posteriormente, a un top 5. Tras la ronda final de preguntas, el jurado eligió a Fátima Bosch como ganadora, coronada por María Fernanda Beltrán, Miss Universe México 2024.
Las demás posiciones quedaron de la siguiente forma:
- Primera finalista: María Fernanda Vázquez Villalobos de Nuevo León
- Segunda finalista: Yoana Gutiérrez de Jalisco
- Tercera finalista: Ana Rosario Ramírez de Nayarit
- Cuarta finalista: Alejandra Díaz de León de San Luis Potosí