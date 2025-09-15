Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Galilea Montijo rompió las reglas en La casa de los famosos México, ¿por qué?

Por primera vez, Galilea Montijo saltó el conducto regular de La casa de los famosos México.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Galilea Montijo
Galilea Montijo rompió las reglas de La casa de los famosos México | Foto Romain Maurice / Getty Images via AFP.

Recientemente, se llevó a cabo la eliminación número siete de La casa de los famosos México, programa conducido por la reconocida presentadora Galilea Montijo.

En el panel del reality se habló de que los habitantes del formato de convivencia optaran por el juego individual. En dicho momento, Galilea se conectó en vivo con la casa para charlar con los famosos.

Artículos relacionados

Con ello, incrementó la tensión en el reality porque las semanas para que se termine están contadas. No obstante, se rompieron las reglas por parte de Montijo.

¿Qué regla rompió Galilea Montijo en La casa de los famosos México?

Entre las reglas de La casa de los famosos México figura no revelar información del exterior, pero hubo una excepción.

Entonces, la presentadora compartió datos. Lo primero que dijo Galilea fue que las votaciones ya se encontraban cerradas, previo a la eliminación, y agregó que cualquiera de los famosos podía ser expulsado.

En el conteo, la conductora del formato de convivencia 24/7 indicó que fueron millones los votos recibidos.

Galilea Montijo
Galilea Montijo se conectó desde del exterior |Foto Robyn Beck / AFP.

Artículos relacionados

Además, la información también hizo eco en La casa de los famosos México, porque en la transmisión del partido de fútbol América vs. Chivas, la narración deportiva pidió guardar un minuto de silencio por la tragedia que ocurrió en el Puente de la Concordia tras la explos1ón de una pipa de gas.

La filtración de la noticia no solo conmocionó a México entero, sino que también fue una total sorpresa en vivo para los habitantes de La casa de los famosos México.

¿Quién fue el séptimo eliminado de La casa de los famosos México?

Tras 50 días de permanecer en competencia, Elanie Haro se convirtió en la séptima eliminada de La casa de los famosos México.

 

La eliminación de la joven cantante causó asombro e indignación. Respecto a lo segundo, seguidores comentaros que había "mach1smo" debido a que estaba nominada solo con hombres.

Artículos relacionados

La artista tuvo una cercanía con Aldo Tamez de Nigris y Aarón Mercury. En cuanto a Mercury, Elanie aseguró que se acercó al influencer para incrementar el show y nada más.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Thalia en el día de la Independencia de México Thalía

Con “Amor a la mexicana”, Thalía celebra el Grito de Independencia: “Sintiendo tanto amor”

Thalía conmemoró el Grito con “Amor a la mexicana” y un mensaje de unión y orgullo por las tradiciones de México.

Resurge la ‘maldición’ en LCDLF México tras salida de Elaine Haro La casa de los famosos

Maldición en La Casa de los Famosos México: la salida de Elaine Haro reabre viejas teorías

La salida de Elaine Haro en La casa de los famosos reavivó teorías de maldición y dudas en redes sociales.

Vela blanca rodeada de una cinta de luto junto a una biblia con una rosa roja Talento internacional

Muere a los 93 años, reconocida e icónica actriz mexicana que actuó en ‘María la del Barrio’

La hija de la reconocida actriz mexicana confirmó su fallecimiento con un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales.

Lo más superlike

Karina García y la Toxi Costeña Karina García

Karina García le habría contestado de nuevo a la Toxi Costeña: "Diosito todo lo ve"

Esto dijo la influenciadora Karina García que relacionaron como respuesta a la Toxi Costeña.

Candidatas Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia, el reality: así puedes votar por tu candidata favorita

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia