Galilea Montijo rompió las reglas en La casa de los famosos México, ¿por qué?

Recientemente, se llevó a cabo la eliminación número siete de La casa de los famosos México, programa conducido por la reconocida presentadora Galilea Montijo.

En el panel del reality se habló de que los habitantes del formato de convivencia optaran por el juego individual. En dicho momento, Galilea se conectó en vivo con la casa para charlar con los famosos.

Con ello, incrementó la tensión en el reality porque las semanas para que se termine están contadas. No obstante, se rompieron las reglas por parte de Montijo.

¿Qué regla rompió Galilea Montijo en La casa de los famosos México?

Entre las reglas de La casa de los famosos México figura no revelar información del exterior, pero hubo una excepción.

Entonces, la presentadora compartió datos. Lo primero que dijo Galilea fue que las votaciones ya se encontraban cerradas, previo a la eliminación, y agregó que cualquiera de los famosos podía ser expulsado.

En el conteo, la conductora del formato de convivencia 24/7 indicó que fueron millones los votos recibidos.

Galilea Montijo se conectó desde del exterior |Foto Robyn Beck / AFP.

Además, la información también hizo eco en La casa de los famosos México, porque en la transmisión del partido de fútbol América vs. Chivas, la narración deportiva pidió guardar un minuto de silencio por la tragedia que ocurrió en el Puente de la Concordia tras la explos1ón de una pipa de gas.

La filtración de la noticia no solo conmocionó a México entero, sino que también fue una total sorpresa en vivo para los habitantes de La casa de los famosos México.

¿Quién fue el séptimo eliminado de La casa de los famosos México?

Tras 50 días de permanecer en competencia, Elanie Haro se convirtió en la séptima eliminada de La casa de los famosos México.

La eliminación de la joven cantante causó asombro e indignación. Respecto a lo segundo, seguidores comentaros que había "mach1smo" debido a que estaba nominada solo con hombres.

La artista tuvo una cercanía con Aldo Tamez de Nigris y Aarón Mercury. En cuanto a Mercury, Elanie aseguró que se acercó al influencer para incrementar el show y nada más.