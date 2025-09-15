Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Enfermeras regresa a Canal RCN: revive el drama y el romance del Hospital Santa Rosa, ¿cuándo?

Encontrémonos nuevamente con Enfermeras desde este 15 de septiembre, en las noches de Canal RCN.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Enfermeras primera temporada
Enfermeras regresa a la pantalla del Canal RCN . (Foto: Canal RCN)

Los televidentes podrán reencontrarse con Enfermeras, la producción que conquistó al público con sus historias en el Hospital Universitario Santa Rosa. La serie de televisión colombiana regresa este lunes 15 de septiembre a Canal RCN.

¿De qué trata la novela Enfermeras?

La novela combina romance, dilemas médicos y conflictos personales que marcaron a toda una generación de televidentes.

La historia sigue la vida de María Clara González, interpretada por Diana Hoyos, una mujer que enfrenta un momento difícil al descubrir la infidelidad de su esposo, Román.

En medio de la crisis, encuentra en su labor como jefe de enfermeras en uno de los hospitales más reconocidos de la ciudad, el Hospital Santa Rosa, un escenario donde deberá enfrentarse en cada capítulo a situaciones inesperadas de sus pacientes y a las envidias de algunos de sus compañeros.

Enfermeras primera temporada
Llega a Canal RCN, la primera temporada de Enfermeras. (Foto: Canal RCN)

Además, encontrará una nueva oportunidad para reconstruir su vida y fortalecer su independencia con sus dos hijos: Valentina y Camilo fruto de su relación con Román interpretado por Pedro Palacio.

En ese proceso conoce al médico residente Carlos Pérez, papel de Sebastián Carvajal, con quien inicia una relación que se convierte en el motor central de la trama, pero también enfrenta sus propios fantasmas del pasado.

El romance entre ambos se desarrolla entre tensiones familiares, obstáculos profesionales y dilemas propios de la vida hospitalaria.

Enfermeras primera temporada
Desde este 15 de septiembre podrá disfrutar de Enfermeras. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es el reparto de la novela Enfermeras?

La producción contó con un elenco reconocido. Diana Hoyos lidera la historia acompañada por Sebastián Carvajal quien es Carlos Pérez, mientras Viña Machado dio vida a Gloria Mayorga, un personaje que representa la ambición y la competitividad en el hospital.

Otros actores destacados como Lucho Velasco como el doctor Manuel Alberto Castro, Ricardo Vélez en el papel del director Bernard Mckenzie y Nina Caicedo como Sol Angie Velásquez, una enfermera cercana a sus pacientes y colegas. Por su parte, Julián Trujillo interpretó a Álvaro, y Tatiana Ariza a la médica Helena Prieto.

El regreso de la novela ha generado expectativa y nostalgia entre quienes siguieron cada episodio, pues se trata de una de las ficciones hospitalarias más exitosas de los últimos años.

