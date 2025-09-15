Muere a los 93 años, reconocida e icónica actriz mexicana que actuó en ‘María la del Barrio’

El mundo de la televisión mexicana está de luto tras la muerte de Tara Parra, reconocida actriz de telenovelas, quien falleció a los 93 años. La noticia fue compartida por su hija, la también actriz Kenia Gascón, a través de redes sociales.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

¿De qué murió la actriz Tara Parra?

A través de un conmovedor mensaje en redes sociales, Kenia Gascón, hija de la recordada actriz, lamentó el fallecimiento de su madre con unas palabras cargadas de amor y gratitud.

Aunque no se dieron a conocer mayores detalles sobre las causas de su muerte, Gascón destacó que partió en paz y rodeada de cariño.

El mensaje rápidamente conmovió a seguidores y colegas de la industria, quienes no tardaron en expresar sus condolencias y en recordar la importante huella que Tara dejó en el mundo del entretenimiento.

Incluso la Asociación Nacional de Actores expresó sus condolencias con un profundo mensaje para la familia y allegados.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

¿En qué novelas actuó la actriz Tara Parra?

Tara Parra fue una figura clave dentro de la época dorada de las telenovelas mexicanas. Su talento y carisma la llevaron a participar en producciones que marcaron generaciones y que hoy en día siguen siendo recordadas.

Una de sus interpretaciones más destacadas fue en 'María la del Barrio', donde interpretó a la madre superiora Matilde en esta icónica telenovela protagonizada por Thalía en los años noventa, donde su personaje se volvió parte del corazón de la audiencia.

Además, la actriz participó en otros proyectos que cimentaron su trayectoria en la televisión, el cine y las nuevas plataformas de streaming como Netflix, dándole reconocimiento como una de las pioneras en un género que se convirtió en el sello cultural de México ante el mundo.

Entre las más destacadas se encuentran: 'Soy tu fan', 'La casa de las flores' y 'Desenfrenadas'.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció Baddie Winkle, la icónica influencer de 97 años apodada ‘La bisabuela de internet’

¿Quién era Tara Parra?

Más allá de su carrera artística, Tara Parra fue una mujer que inspiró respeto y admiración en la industria.

Nació en Cuba un 23 de agosto de 1932, pero creció en México, donde desde los 14 años empezó una carrera de éxitos con una profunda pasión por las artes escénicas cuando formó parte de la primera generación de actrices y actores que se formaron en Bellas Artes, junto a Ignacio López Tarso.

Su dedicación y entrega la convirtieron en un ejemplo para nuevas generaciones de actores que la veían como referente de disciplina y amor al oficio.

Tara también fue madre de la actriz Kenia Gascón, quien heredó de ella la sensibilidad y el talento para las artes. Juntas compartieron un vínculo fuerte, no solo como familia, sino también como mujeres dedicadas al mundo de la interpretación.