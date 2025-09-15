¿Anita Beleño terminó con Daniel Calderón? Estos rumores se han compartido en redes sociales

El nombre de Daniel Calderón se ha posicionado como uno de los más destacados en la industria de la música vallenata al ser el vocalista de la agrupación ‘Los gigantes del vallenato’ en el que ha tenido una gran trayectoria profesional.

Además, en las últimas semanas varios internautas han generado varias opiniones frente a una posible ruptura entre Daniel Calderón y Anita Beleño , pues se han mantenido lejos de redes sociales al no compartir fotografías juntos.

¿Por qué internautas suponen que Anita Beleño terminó con Daniel Calderón?

Recientemente, varios internautas han generado varios comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras una publicación que se viralizó recientemente conde Anita Beleño revelaba en sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 600 mil seguidores que confirmaría que estaba soltera.

Sin embargo, la historia de Anita fue eliminada tiempo después y muchos de los seguidores de la modelo y creadora de contenido digital han compartido una variedad de comentarios al respecto al ver que se ha generado un distanciamiento entre la pareja.

Por su parte, la última fotografía que compartió Anita en sus redes sociales fue el pasado 26 de julio, en el que sorprendió con una sección fotográfica junto al cantante, demostrándoles a sus seguidores que se la llevan de una manera especial.

¿Qué ha pasado entre la relación de Daniel Calderón y Anita Beleño? | Foto: Freepik

Entre tanto, Daniel Calderón aún no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, pues les ha demostrado a sus seguidores que se encuentra enfocado en todos sus proyectos musicales.

Este es el bello hijo que tienen Anita Beleño y Daniel Calderón

Cabe destacar que Daniel Calderón y Anita Beleño tienen un pequeño hijo, fruto de su relación en la que han tenido la oportunidad de presumirlo mediante sus redes sociales en el pasado.

¿Por qué se han compartido rumores de ruptura entre Daniel Calderón y Anita Beleño? | AFP: Jason Merritt

Además, ambas celebridades les han demostrado a sus seguidores que a pesar de las dificultades que han vivido en su pasado, son unos padres ejemplares, pues siempre han velado por sacar adelante a su hijo, quien es su mayor fuente de inspiración.