Aspirante de La casa de los famosos dice que no le gustaría encontrarse a alguien como Yina Caldeón

Alexis Cuero, Duván Niño y Santiago Ríos revelaron en ¿Qué hay pa' dañar? con quiénes no se sentirían cómodos conviviendo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alexis Cuero, Duván Niño y Santiago Ríos son entrevistados en ¿Qué hay pa' dañar?
Tres aspirantes de La casa de los famosos 2026 responden con que clase de personajes no les gustaría convivir en caso de quedar confirmados. (Fotos Canal RCN)

Los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia 2026, continúan generando expectativa entre los seguidores del reality.

Santia Ríos confiesa que no quisiera convivir con una Yina Calderón.
Santiago Ríos, aspirante a La casa de los famosos 2026, confiesa en ¿Qué hay pa' dañar? que no le gustan los personajes con la personalidad de Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

Alexis Cuero, Santiago Ríos y Duván Niño estuvieron como invitados en el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, donde compartieron sus impresiones antes de ingresar a la casa más famosa del mundo.

¿Qué opinan Alexis Cuero, Duván Niño y Santiago Ríos sobre sus posibles compañeros en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante la entrevista, los tres aspirantes respondieron con honestidad a la pregunta que les hizo la locutora Valentina Taguado sobre a qué tipo de personajes no les gustaría encontrarse dentro de la competencia.

Duván Niño aseguró que no tiene a nadie en mente con quien no quisiera compartir y que está dispuesto a conocer y convivir con las diferentes personalidades.

Santiago Ríos, por su parte, fue más directo. Dijo que no le gustaría encontrarse con alguien que tenga una personalidad similar a la de la exparticipante Yina Calderón.

“No me gustaría encontrarme puntualmente a alguien con una personalidad como la de Yina Calderón”, expresó el aspirante Santiago Ríos.

Ríos agregó que no se siente cómodo con personas que buscan sobresalir a través de la confrontación o la polémica, y que prefiere compartir con perfiles más tranquilos y respetuosos.

Alexis Cuero también compartió su opinión durante la entrevista, dejando claro que no tiene inconvenientes con ninguna personalidad que pueda ingresar a la casa. Según él, su enfoque está en otros aspectos del juego.

¿Cómo votar por tu aspirante favorito de La casa de los famosos Colombia 2026?

Las votaciones para elegir al tercer habitante de La casa de los famosos Colombia 3 ya están activas, y los seguidores del reality tienen la oportunidad de decidir quién será.

El anuncio oficial se hará el domingo 9 de noviembre a las 7:00 p.m. durante la emisión de Noticias RCN.

Los interesados deben ingresar al sitio web oficial del programa lacasadelosfamososcolombia.com. desde cualquier dispositivo.

Una vez dentro, encontrarán una sección dedicada exclusivamente a las votaciones, donde están los seis aspirantes del tercer grupo.

Luego de hacer clic en su favorito, deberá confirmar su elección para que el voto quede registrado correctamente.

