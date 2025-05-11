Este 5 de noviembre en MasterChef Celebrity llegará un nuevo reto de eliminación, fecha en la que conoceremos quién será el próximo eliminado de la cocina más grande del mundo.

¿Quién sería el eliminado de este miércoles 5 de noviembre en MasterChef Celebrity?

Los participantes que están con delantal negro y que podrían quedar por fuera de la competencia son Violeta Bergonzi, Patty Grisales y Carolina Sabino.

Cabe destacar que, aunque el actor Raúl Ocampo no asistió al reto anterior y de acuerdo con las reglas regresaría con delantal negro, lo hará luego del reto de eliminación, pues tiene varios días de incapacidad luego de que sufriera una caída en pleno reto y se hiciera una lesión en un tendón en una de sus piernas.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT tras un análisis realizado con datos en redes sociales, internet y el comportamiento de ellos dentro de la competencia, quien podría quedar eliminada sería Carolina Sabino.

Carolina Sabino es la más probable próxima eliminada de MasterChef Celebrity Colombia debido a que rendimiento ha sido más irregular que las demás y ha protagonizado momentos difíciles con otras participantes, lo que ha generado opiniones dividas en redes sociales. Sin embargo, desde el principio se ha posicionado como una de las mejores participantes.

¿Cuál es el análisis de la IA de los demás participantes para este 5 de noviembre en MasterChef Celebrity?

Violeta Bergonzi atraviesa un momento fuerte en la competencia, demostrando técnica, concentración y logrando ventajas importantes, aunque su carácter competitivo y directo también ha generado polémica; sin embargo, su talento la mantiene lejos del riesgo inmediato.

Patricia Grisales se ha mostrado constante y disciplinada, sin destacar demasiado, pero con una sansón que la ha salvado en varias ocasiones. Su principal reto es elevar la creatividad de sus platos, pero ha demostrado lo mucho que ha estado estudiando, por lo que, podría sorprender.

Por ahora, no te pierdas el capítulo de esta noche de MasterChef Celebrity conectándote a partir de la 8:00 p.m. por el Canal RCN y conocer quién será la próxima celebridad que abandonará la competencia.