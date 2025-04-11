Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cuatro heroínas cocinaron, dos con ‘cachete’, pero solo una se salvó en MasterChef Celebrity

Cuatro participantes sorprendieron en un emocionante reto de salvación en MasterChef, dos se llevaron ‘cachete’ de Rausch.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
MasterChef Celebrity: así fue el reto de salvación que puso a prueba a cuatro cocineras
Dos participantes conquistaron a Rausch en un emocionante reto de salvación de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

En la emisión de la noche del 4 de noviembre de 2025, cuatro heroínas debían presentar un reto de salvación en MasterChef Celebrity Colombia para evitar un reto de eliminación y salvarse de convertirse en la nueva eliminada de la competencia.

¿Quiénes debían presentar el reto de salvación en MasterChef Celebrity Colombia?

En un reto en el que debían cocinar para sus mamás, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Patricia Grisales se enfrentaron preparando un plato colombiano llevado a la alta cocina, usando La Fina con sabores familiares.

Con tan solo 3 minutos en la despensa y 60 minutos cocinando, los nervios estaban a flor de piel y el ambiente, tenso, así lo describió Patty.

Aunque en consenso en el lounge; Valentina Taguado y Alejandra Ávila coincidieron en que Violeta era la persona que debía salvarse, Taguado luego cambió de opinión y dijo que quería que se salvara Michelle, mientras que Pichingo se inclinó por Patty.

Mientras Violeta apostó por hacer un plato poco tradicional, preparando unos tamales de ajiaco con aceite verde que sorprendieron a Jorge Rausch cuando visitó su estación, Patricia, por el contrario, estaba muy nerviosa y su plato no se veía tan bien, como aseguró Alejandra.

Por su parte Michelle, aseguró que un reto de salvación es para arriesgarse y Valentina Taguado volvió desear que ojalá ganará ella por su plato que estaba divino.

¿Quién ganó el reto y se salvó de la eliminación en MasterChef Celebrity Colombia?

Los chefs resaltaron que visualmente se veían muy bien los platos, el primero en pasar fue el de Violeta, se llevó los elogios Nicolás de Zubiría por su técnica y el sabor, y de Rausch el anhelado ‘cachete’.

La actriz Patricia Grisales, quien fue la segunda en pasar al atril, Rausch le elogió el emplatado, y a Zubiría por su característica sazón.

A Michelle no solo destacó por el emplatado, sino que también la sazón fue protagonista en su plato, en el que la exreina se ganó el ‘cachete’ de Rausch.

Por otro lado, a la actriz Carolina no le fue también por la falta de sal al plato que se veía muy bien, sin embargo los chefs le elogiaron el esfuerzo.

Finalmente, los dos chefs tuvieron opiniones divididas entre Violeta y Michelle, pero fue Michelle quien ganó el reto.

En un próximo reto Violeta, Carolina y Patricia se enfrentarán en un nuevo reto de eliminación.

