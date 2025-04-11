Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La Sustituta, muy pronto por el Canal RCN ¡Suspenso y tensión emocional!

La Sustituta es producida por Estudios RCN, se trata de una historia que rompe lo convencional con giros inesperados.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Sustituta
La Sustituta, muy pronto por el Canal RCN | Foto del Canal RCN.

La intriga y el suspenso llegará a las pantallas del Canal RCN a través de La Sustituta, producida por Estudios RCN.

Artículos relacionados

¿De qué trata La Sustituta?

La Sustituta es una serie cuyo género es el Thriller, se trata de una propuesta diferente que espera capturar al espectador.

Los directores de esta producción son Rodrigo Lalinde y Lucho Sierra, quienes se encargaron de narrar la historia de una mujer llamada Eva Cortés, quien empieza a trabajar como interna en una casa, mientras descubre secretos y busca adentrarse en la mente de su patrona, Victoria de Urquijo.

Mientras tanto, la psiquiatra Mabel Calderón no puede dejar de pensar en su paciente Berta Ríos, quien escapó de la clínica y desapareció sin dejar rastro, salvo por un cadáver irreconocible que podría ser el suyo.

Artículos relacionados

¿Cuál es el reparto de La Sustituta?

La Sustituta es protagonizada por la reconocida actriz Majida Issa, quien es la encargada de dar vida a Eva Cortés, a la vez que Geraldine Zivic, quien interpreta a Victoria de Urquijo.

La Sustituta
La Sustituta es un Thriller de Estudios RCN | Foto del Canal RCN.

En la misma línea, varios del reparto de esta serie son: Andrés Suárez, Rami Herrera, José Narváez, Katherine Vélez, Juan Fernando Sánchez, Julián Román, Jorge Monterrosa, Emilia Ceballos, David Guerrero, Silvia de Dios, Luis Eduardo Arango, Angélica Marín, Lucas Buelvas, Carmenza Gómez, entre otros.

¿Dónde ver La Sustituta en el Canal RCN?

La idea original de La Sustituta es de Julio Jiménez e Iván Martínez, pero fue adaptada para televisión y libretos por Pedro Miguel Rozo. La historia rompe lo convencional, lo que significa que el suspenso es su principal premisa, junto a giros que nadie espera. Asimismo, todos los personajes tienen secretos.

Artículos relacionados

Así las cosas, se trata de una propuesta diferente y original que trae de vuelta el misterio y el suspenso a la pantalla. Una producción que rompe con lo común y atrapa la atención del espectador desde el primer instante.

La invitación es para no despegarse de Canal RCN, en sus diferentes propuestas: televisión, la aplicación y otros dispositivos móviles, para disfrutar de inicio a fin de La Sustituta.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Claudia Bahamón explicó la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón da mala noticia sobre la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity

Claudia Bahamón reveló la verdadera razón de la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity.

La emotiva despedida en vivo de Valentina Taguado, Johana Velandia con Hassam tras su renuncia. Hassam

Valentina Taguado y Johana Velandia se despiden en vivo de Hassam con emotiva videollamada

Hassam respondió con gratitud y nostalgia a la llamada de Valentina Taguado tras confirmar su salida de ¿Qué hay pa’ dañar?

Valentina Taguado oficializa la salida de Hassam de ¿Qué hay pa' dañar? Hassam

Hassam se retira de ¿Qué hay pa’ dañar? por motivos de salud, así lo confirmó Valentina Taguado

Valentina Taguado expresó su gratitud en vivo y destacó el compromiso de Hassam con ¿Qué hay pa’ dañar? desde el primer día.

Lo más superlike

Karina García, Yina Calderón Influencers

Revelan los primeros nominados de 'La mansión de Luinny', ¿Karina y Yina en riesgo de eliminación?

Por el momento, seis participantes se encuentran nominados en 'La mansión de Luinny'. Fan de Karina García y Yina Calderón se preocupan.

TGO, hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla. Talento nacional

Hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla y causa revuelo en redes sociales

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?