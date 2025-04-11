La Sustituta, muy pronto por el Canal RCN ¡Suspenso y tensión emocional!

La intriga y el suspenso llegará a las pantallas del Canal RCN a través de La Sustituta, producida por Estudios RCN.

¿De qué trata La Sustituta?

La Sustituta es una serie cuyo género es el Thriller, se trata de una propuesta diferente que espera capturar al espectador.

Los directores de esta producción son Rodrigo Lalinde y Lucho Sierra, quienes se encargaron de narrar la historia de una mujer llamada Eva Cortés, quien empieza a trabajar como interna en una casa, mientras descubre secretos y busca adentrarse en la mente de su patrona, Victoria de Urquijo.

Mientras tanto, la psiquiatra Mabel Calderón no puede dejar de pensar en su paciente Berta Ríos, quien escapó de la clínica y desapareció sin dejar rastro, salvo por un cadáver irreconocible que podría ser el suyo.

¿Cuál es el reparto de La Sustituta?

La Sustituta es protagonizada por la reconocida actriz Majida Issa, quien es la encargada de dar vida a Eva Cortés, a la vez que Geraldine Zivic, quien interpreta a Victoria de Urquijo.

La Sustituta es un Thriller de Estudios RCN | Foto del Canal RCN.

En la misma línea, varios del reparto de esta serie son: Andrés Suárez, Rami Herrera, José Narváez, Katherine Vélez, Juan Fernando Sánchez, Julián Román, Jorge Monterrosa, Emilia Ceballos, David Guerrero, Silvia de Dios, Luis Eduardo Arango, Angélica Marín, Lucas Buelvas, Carmenza Gómez, entre otros.

¿Dónde ver La Sustituta en el Canal RCN?

La idea original de La Sustituta es de Julio Jiménez e Iván Martínez, pero fue adaptada para televisión y libretos por Pedro Miguel Rozo. La historia rompe lo convencional, lo que significa que el suspenso es su principal premisa, junto a giros que nadie espera. Asimismo, todos los personajes tienen secretos.

Así las cosas, se trata de una propuesta diferente y original que trae de vuelta el misterio y el suspenso a la pantalla. Una producción que rompe con lo común y atrapa la atención del espectador desde el primer instante.

La invitación es para no despegarse de Canal RCN, en sus diferentes propuestas: televisión, la aplicación y otros dispositivos móviles, para disfrutar de inicio a fin de La Sustituta.