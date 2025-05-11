Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata se reencontrará con su rival Melissa Gate en reality de Alofoke

Mariana Zapata llegó a La casa de lo Alofoke, donde estará con su rival Melissa Gate.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mariana Zapata y Melissa Gate
Mariana Zapata y Melissa Gate estarán juntos en reality/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapata ingresó a La casa de Alofoke, reality en República Dominicana, donde se encuentra participando el cantante JLexis, con quien tuvo su más reciente romance.

¿Cómo fue el ingreso de Mariana Zapata a La casa de Alofoke?

La paisa llegó en la noche de este 4 de noviembre al programa, donde saludó a todos y aclaró que no llegó a la competencia a quitarle el hombre a nadie, debido a que JLexis estaba teniendo un leve acercamiento con una de sus compañeras.

Mariana Zapata en La casa de Alofoke

La creadora de contenido indicó que decidió aceptar la propuesta de hacer parte del reality debido a que antes no había podido, le ofreció más dinero y vio una oportunidad para darse a conocer en otro país.

¿Mariana Zapata se reencontrará con Melissa Gate?

La influenciadora llegó para quedarse como participante causando gran revuelo entre sus fanáticos, pues se reencontrará con Melissa Gate, con quien protagonizó un fuerte rifirrafe en redes sociales luego de que esta saliera de La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate y Mariana Zapata se reencontrará

En aquel momento, Mariana Zapata era novia del streamer Mr Stiven, quien se fue contra Melissa Gate defendiendo a Mariana tras un altercado que tuvieron.

Mariana Zapata le habría pedido a Melissa Gate que fuera imagen en un evento de belleza en su stand de su emprendimiento y ella le habría cobrado una millonaria suma, lo cual a la influenciadora le disgustó debido a que ella le habría ayudado económicamente y con apoyo para estar en La casa de los famosos Colombia provocando diferencias entre ellas.

Tras la rivalidad que hay entre ellas, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda ser su reencuentro y su relación dentro del programa.

Alofoke le confirmó a Dimelo King que Melissa Gate también llegará al reality en los próximos días como participante y no como visitante como se había rumorado, por lo que, ha causando gran ansiedad en sus admiradores.

Por ahora, Melissa Gate se está preparando para su ingreso, mientras que Mariana Zapata se está adaptando y conociendo a sus compañeros.

