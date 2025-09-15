‘Betty la fea: la historia continúa’: descubre cuándo podrás ver un nuevo capítulo cada semana

En las últimas semanas, miles de internautas se han conectado con la nueva temporada de ‘Betty la fea: la historia continúa’, cuya producción llegó con icónicos personajes que han demostrado nuevas historias llenas de drama y secretos en los pasillos de Ecomoda.

¿Qué días se estrena un nuevo capítulo de ‘Betty la fea: la historia continúa’?

Desde que se estrenó esta nueva producción, el elenco le ha mostrado a su audiencia nuevos detalles puestos en escena, donde el drama ha sido uno de los principales protagonistas, en especial por el lazo especial que hay entre nuevos participantes.

¿Qué días se lanza un nuevo capítulo de Betty la fea: la historia continúa? | Foto: Estudios RCN

Además, no te puedes perder esta importante producción que se lanzará cada viernes mediante la plataforma digital de Prime Video. Sin duda, cada capítulo traerá una serie de hechos nuevos para que puedas engancharte con esta maravillosa producción.

También es importante saber que, desde que se lanzó el primer capítulo de esta nueva temporada el pasado 15 de agosto, varios seguidores han aprovechado la oportunidad para generar comentarios positivos en redes sociales tras la participación de reconocidos actores como la de: Jorge Enrique Abello, Ana María Orzoco, Lorna Cepeda, Rodrigo Candamil, entre otros.

¿Por qué ‘Betty la fea’ ha dejado un importante legado en la televisión colombiana?

Cabe destacar que ‘Betty la fea: la historia continúa’ trae consigo varios acontecimientos presentados en el desarrollo de la primera telenovela. Por ello, varios espectadores han considerado esta producción como una de sus preferidas por dejar un importante legado en la televisión colombiana.

¿Qué participantes volvieron a Betty la fea: la historia continúa? | Foto: Estudios RCN

Sin duda, esta producción de Estudios RCN ha combinado la comedia con temas reales en la vida cotidiana de muchas personas, quienes han entrelazado varios detalles de la trama con sus trabajos actuales en las empresas.

Es clave mencionar que varios navegantes han comentado de manera positiva en redes sociales el regreso de varios actores que han hecho parte de esta nueva temporada, entre ellos Martha Bolaños, quien le da vida al personaje de ‘La Pupuchurra’ , y Stefhanía Gómez, interpretando a ‘Aura María’.