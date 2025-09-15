Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

‘Betty la fea: la historia continúa’: descubre cuándo podrás ver un nuevo capítulo cada semana

La nueva temporada de Betty la fea: la historia continúa, llega cada semana con un nuevo capítulo lleno de drama, secretos y emociones en Ecomoda.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Betty la fea: la historia continúa
¿Dónde y cuándo ver capítulos de Betty la fea: la historia continúa? | Foto AFP: Guillermo Legaria

En las últimas semanas, miles de internautas se han conectado con la nueva temporada de ‘Betty la fea: la historia continúa’, cuya producción llegó con icónicos personajes que han demostrado nuevas historias llenas de drama y secretos en los pasillos de Ecomoda.

Artículos relacionados

¿Qué días se estrena un nuevo capítulo de ‘Betty la fea: la historia continúa’?

Desde que se estrenó esta nueva producción, el elenco le ha mostrado a su audiencia nuevos detalles puestos en escena, donde el drama ha sido uno de los principales protagonistas, en especial por el lazo especial que hay entre nuevos participantes.

Betty la fea: la historia continúa
¿Qué días se lanza un nuevo capítulo de Betty la fea: la historia continúa? | Foto: Estudios RCN

Además, no te puedes perder esta importante producción que se lanzará cada viernesmediante la plataforma digital de Prime Video. Sin duda, cada capítulo traerá una serie de hechos nuevos para que puedas engancharte con esta maravillosa producción.

Artículos relacionados

También es importante saber que, desde que se lanzó el primer capítulo de esta nueva temporada el pasado 15 de agosto, varios seguidores han aprovechado la oportunidad para generar comentarios positivos en redes sociales tras la participación de reconocidos actores como la de: Jorge Enrique Abello, Ana María Orzoco, Lorna Cepeda, Rodrigo Candamil, entre otros.

¿Por qué ‘Betty la fea’ ha dejado un importante legado en la televisión colombiana?

Cabe destacar que ‘Betty la fea: la historia continúa’ trae consigo varios acontecimientos presentados en el desarrollo de la primera telenovela. Por ello, varios espectadores han considerado esta producción como una de sus preferidas por dejar un importante legado en la televisión colombiana.

Betty la fea: la historia continúa
¿Qué participantes volvieron a Betty la fea: la historia continúa? | Foto: Estudios RCN

Sin duda, esta producción de Estudios RCN ha combinado la comedia con temas reales en la vida cotidiana de muchas personas, quienes han entrelazado varios detalles de la trama con sus trabajos actuales en las empresas.

Es clave mencionar que varios navegantes han comentado de manera positiva en redes sociales el regreso de varios actores que han hecho parte de esta nueva temporada, entre ellos Martha Bolaños, quien le da vida al personaje de ‘La Pupuchurra’, y Stefhanía Gómez, interpretando a ‘Aura María’.

No te pierdas el estreno de un nuevo capítulo para que te enganches con esta maravillosa historia, la cual emitirá uno todos los viernes mediante la plataforma digital de Prime Video.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Candidatas Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia, el reality: así puedes votar por tu candidata favorita

Miss Universe Colombia, el reality, abrió votaciones para que elijas a tu candidata favorita y apoyes su camino a la corona.

Alejandra Ávila MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila confiesa lo que viene en MasterChef Celebrity, ¿nueva estrategia?

Alejandra Ávila tomó una decisión de lo que hará en MasterChef Celebrity en el tiempo que dure en la competencia.

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

¿Habrá eliminación de MasterChef Celebrity con la ausencia de Luis Fernando Hoyos?

Con la ausencia del actor Luis Fernando Hoyos, cualquier cosa puede suceder en la eliminación de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Karina García y la Toxi Costeña Karina García

Karina García le habría contestado de nuevo a la Toxi Costeña: "Diosito todo lo ve"

Esto dijo la influenciadora Karina García que relacionaron como respuesta a la Toxi Costeña.

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Thalia en el día de la Independencia de México Thalía

Con “Amor a la mexicana”, Thalía celebra el Grito de Independencia: “Sintiendo tanto amor”

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia