Murió reconocida influencer mexicana tras ser reportada como desaparecida: esto se sabe

El pasado 2 de septiembre, la influenciadora y creadora de contenido mexicana Marian Izaguirre fue reportada como desaparecida en el Estado de Michoacán.

¿Cómo encontraron a Marian Izaguirre tras su desaparición?

La desaparición de Izaguirre alborotó las redes. Luego de esto, cinco días después se reportó que hallaron a la influencer con vida en la ciudad de Morelia.

No obstante, el estado de la influencer no era el más óptimo, ya que se mencionó que su situación era crítica y lamentablemente falleció con tan solo 23 años de edad.

¿De qué murió la influencer mexicana Marian Izaguirre?

Los reportes locales consignan que por medio de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán se refirió a la muerte de Marian Izaguirre el viernes 12 de septiembre.

De acuerdo con la misiva, la causa del deceso de la joven mexicana fue muerte cerebral.

"Al ser declarada con muerte cerebral, familiares de la joven fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado, por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio con las diligencias correspondientes", dice el comunicado.

La muerte de Marian se dio en una instalación médica ubicada en Morelia, allí la joven fue internada desde que la hallaron tras su desaparición.

Hasta el hospital llegó un equipo especializado, el cual certificó la muerte cerebral de Izaguirre, consecuencia de complicaciones de salud.

Asimismo, se informó que el Ministerio Público dio el aval para la donación de órganos anteriormente dicha. Mientras tanto, la familia de la influenciadora no ha dado declaraciones.

¿Qué se supo de la desaparición de Marian Izaguirre?

En el reporte, cuando encontraron a Marian Izaguirre, se detalló que estaba grave.

Durante una rueda de prensa, el gobernador de Michoacán, Ramírez Bedolla, señaló que la desaparición de la creadora de contenido podría estar relacionada con un presunto episodio de viol3ncia doméstica. Por el momento, no hay más datos al respecto.

El nombre completo de la influencer era Flor Marian Izaguirre Pineda, en redes sociales compartía contenido relacionado con la moda y las tendencias. Era popular en TikTok e Instagram.