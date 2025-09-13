Cazzu aviva la polémica de Christian Nodal y Ángela Aguilar con un particular mensaje
Salió a la luz un mensaje escrito a puño y letra por Cazzu en medio de la polémica entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.
No hay día en el que la pareja conformada por los mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar no den para hablar, pues la polémica los persigue.
Junto a los casados figura el nombre de la rapera Cazzu, quien es exnovia de Nodal y tienen una hija en común.
¿Cuál es el enigmático mensaje de Cazzu?
Si bien es cierto que Cazzu se ha mantenido al margen en cuanto a sus declaraciones sobre el hombre que alguna vez amó, recientemente apareció una publicación en Instagram que avivó los rumores.
Se trata de un mensaje que capturó la atención porque es una carta de dos páginas, la cual está escrita a puño y letra.
Al inicio del escrito, se puede leer lo que sería un enigma, pero no se conoce lo que significa el texto. Esto porque podría ser el lanzamiento de un nuevo éxito u otra cosa.
"Nunca supe en qué momento dejé de investigar un caso y empecé a seguirla. Para algunos es una cantante de antros; para mí, un enigma de antros", se lee.
En la misma vertiente, la historia continúa con una frase que puso a pensar: "Me miró fijo, sonrió apenas y dijo: ‘Ya nos volveremos a ver. Ándate’", se interpreta.
¿Cómo va la polémica de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu?
Queda por esperar qué quiere decir este enigmático escrito, aunque sucede que sale a la luz en medio de la polémica de Ángela Aguilar y Christian Nodal.
Lo anterior porque hace poco Cazzu reveló posibles altercados que el papá de su hija tiene con su familia luego de que se casó con Ángela Aguilar.
El escrito desató diversas posturas, pero la mayoría concuerda en que podría tratarse de un nuevo tema o proyecto musical de la rapera argentina.
Recientemente, Cazzu causó revuelo luego de que dio una entrevista en la que indicó que no puede viajar con su hija Inti cuando trabaja, pues necesita el permiso de Nodal para que esto sea efectivo.
Además, indicó que el abogado del intérprete de Botella tras botella tuvo malentendidos con ella, los cuales la hicieron sentir vulnerable ante la situación con su hija.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike