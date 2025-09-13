Se viralizan unas declaraciones de Jennifer López sobre Madonna: ¿le quitó un papel?

Jennifer López vive un renacer a nivel personal y profesional. ‘La diva del Bronx’ ha dejado atrás poco a poco su dolorosa y mediática ruptura con Ben Affleck, con quien estuvo casada poco más de año y medio.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Jennifer López sobre Madonna?

JLo ha intentado relanzar su carrera como actriz, pero sin dejar de lado la música, pese al golpe que significó la cancelación de su gira ‘This is me… Live’, con la que pretendía presentarse en varias ciudades de Estados Unidos.

Por estos días, la estrella de raíces latinas promociona su próxima película ‘Kiss of the Spider-Woman’ y aprovechó la ocasión para comentar un suceso que pocos conocían y que involucra directamente a Madonna, ‘La reina del pop’.

La cantante de 56 años reveló que adicionó para el filme musical ‘Evita’, pero Madonna le terminó ganando la partida.

“Fui a hacer una audición para Evita, para Alan Parker. Había estado practicando durante semanas, canté con todo mi corazón y me dijo: ‘Eres increíble. ¿Sabes que Madonna ya tiene el papel, verdad?”, contó JLo.

Jennifer López recuerda ese hecho con mucho humor, pues reconoce el talento de Madonna y, seguramente, no le desagradó haber perdido con la estrella norteamericana.

Jennifer López estrenará en octubre próximo una nueva película. (Foto Theo Wargo / AFP)

El trabajo en esa producción le permitió a ‘La reina del pop’ presentarse posteriormente en la ceremonia de los Premios Oscar 1997, gracias a que la cinta había recibido cinco nominaciones, una de las cuales ganó en la categoría ‘Mejor Canción Original’.

Aunque la música es lo que le ha dado más reconocimiento a López, su trabajo como actriz también ha sido destacado y muy sobresaliente. No en vano, con 56 años, sigue vigente y protagonizando cintas, especialmente, de comedia romántica.

En su filmografía se contabilizan actuaciones en producciones como, ‘Selena’, ‘Sueño de amor’, ‘Una suegra de cuidado’, ‘Estafadoras de Wall Street’ y ‘La madre’.

El estreno de ‘Kiss of the Spider-Woman’ está proyectado para octubre de este año y le permitirá a la cantante explorar una faceta que tenía pendiente: un filme musical.

“Como se hacían antes los musicales auténticos. Es increíble cuando lo ves y dices: ‘Wow, todo eso fue una sola toma’. Luego ves el corte, pero es fascinante, ¿sabes? Uno no se da cuenta de eso cuando veía musicales de niña”, le dijo a People JLo en medio de la cuenta regresiva por el estreno de su próximo trabajo como actriz.

¿Jennifer López tiene nueva pareja tras terminar con Ben Affleck?

La vida amorosa de Jennifer López siempre ha sido un tema de interés, no solo para sus fans, sino para los millones de internautas. Cuatro veces se ha casado y la misma cantidad ha terminado divorciada; además, estuvo a punto de subir al altar con Alex Rodríguez, pero la pandemia del Covid-19 truncó los planes.

Jennifer López busca recomponer su vida amorosa tras divorciarse de Ben Affleck. Foto: AFP - Matt Winkelmeyer

‘La reina del Bronx’ tiene dos hijos, los mellizos Emme y Maximilian, fruto de su matrimonio de siete años con Marc Anthony.

Por estos días se especula que un hombre habría llegado a su vida; se trataría del actor británico Brett Goldstein, con quien la artista fue vista en un plan romántico, incluso, al verse sorprendidos por las cámaras fotográficas, buscaron un lugar más privado.