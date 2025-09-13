Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Se viralizan unas declaraciones de Jennifer López sobre Madonna: ¿le quitó un papel?

En medio de la promoción de una nueva película, Jennifer López recordó una anécdota sobre Madonna, ‘La reina del pop’.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Jennifer López recordó una anécdota que vivió con Madonna años atrás. Fotos / AFP: Randy Shropshire - Fredy Builes
Jennifer López recordó una anécdota que vivió con Madonna años atrás. Fotos / AFP: Randy Shropshire - Fredy Builes

Jennifer López vive un renacer a nivel personal y profesional. ‘La diva del Bronx’ ha dejado atrás poco a poco su dolorosa y mediática ruptura con Ben Affleck, con quien estuvo casada poco más de año y medio.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Jennifer López sobre Madonna?

JLo ha intentado relanzar su carrera como actriz, pero sin dejar de lado la música, pese al golpe que significó la cancelación de su gira ‘This is me… Live’, con la que pretendía presentarse en varias ciudades de Estados Unidos.

Artículos relacionados

Por estos días, la estrella de raíces latinas promociona su próxima película ‘Kiss of the Spider-Woman’ y aprovechó la ocasión para comentar un suceso que pocos conocían y que involucra directamente a Madonna, ‘La reina del pop’.

La cantante de 56 años reveló que adicionó para el filme musical ‘Evita’, pero Madonna le terminó ganando la partida.

“Fui a hacer una audición para Evita, para Alan Parker. Había estado practicando durante semanas, canté con todo mi corazón y me dijo: ‘Eres increíble. ¿Sabes que Madonna ya tiene el papel, verdad?”, contó JLo.

Jennifer López recuerda ese hecho con mucho humor, pues reconoce el talento de Madonna y, seguramente, no le desagradó haber perdido con la estrella norteamericana.

Jennifer López
Jennifer López estrenará en octubre próximo una nueva película. (Foto Theo Wargo / AFP)

El trabajo en esa producción le permitió a ‘La reina del pop’ presentarse posteriormente en la ceremonia de los Premios Oscar 1997, gracias a que la cinta había recibido cinco nominaciones, una de las cuales ganó en la categoría ‘Mejor Canción Original’.

Artículos relacionados

Aunque la música es lo que le ha dado más reconocimiento a López, su trabajo como actriz también ha sido destacado y muy sobresaliente. No en vano, con 56 años, sigue vigente y protagonizando cintas, especialmente, de comedia romántica.

En su filmografía se contabilizan actuaciones en producciones como, ‘Selena’, ‘Sueño de amor’, ‘Una suegra de cuidado’, ‘Estafadoras de Wall Street’ y ‘La madre’.

El estreno de ‘Kiss of the Spider-Woman’ está proyectado para octubre de este año y le permitirá a la cantante explorar una faceta que tenía pendiente: un filme musical.

“Como se hacían antes los musicales auténticos. Es increíble cuando lo ves y dices: ‘Wow, todo eso fue una sola toma’. Luego ves el corte, pero es fascinante, ¿sabes? Uno no se da cuenta de eso cuando veía musicales de niña”, le dijo a People JLo en medio de la cuenta regresiva por el estreno de su próximo trabajo como actriz.

¿Jennifer López tiene nueva pareja tras terminar con Ben Affleck?

La vida amorosa de Jennifer López siempre ha sido un tema de interés, no solo para sus fans, sino para los millones de internautas. Cuatro veces se ha casado y la misma cantidad ha terminado divorciada; además, estuvo a punto de subir al altar con Alex Rodríguez, pero la pandemia del Covid-19 truncó los planes.

jennifer lopez jlo ben affleck
Jennifer López busca recomponer su vida amorosa tras divorciarse de Ben Affleck. Foto: AFP - Matt Winkelmeyer

‘La reina del Bronx’ tiene dos hijos, los mellizos Emme y Maximilian, fruto de su matrimonio de siete años con Marc Anthony.

Artículos relacionados

Por estos días se especula que un hombre habría llegado a su vida; se trataría del actor británico Brett Goldstein, con quien la artista fue vista en un plan romántico, incluso, al verse sorprendidos por las cámaras fotográficas, buscaron un lugar más privado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Nicki Nicole ha estado en el centro de las miradas luego de confirmarse su noviazgo con Lamine Yamal. Foto: AFP / Rodrigo Varela Celebrities

Nicki Nicole: quiénes fueron sus parejas antes del futbolista Lamine Yamal

Nicki Nicole, con 25 años, ha tenido relaciones con figuras de la música y del mundo del fútbol.

Ricky Martin puso en venta una lujosa propiedad ubicada en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP / Jerod Harris Ricky Martin

Ricky Martin busca vender su mansión de Nueva York, ¿cuánto vale la lujosa propiedad?

Ricky Martin quiere deshacerse de una de las propiedades que posee, esta vez, es una mansión que compró en 2012 en Nueva York.

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani Moda

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani que cambia el rumbo de su legado

El testamento de Giorgio Armani definió cómo se manejará su imperio y quién tendrá influencia en la marca.

Lo más superlike

¿En qué proyectos se centra Anahí actualmente? Anahí

Anahí exintengrante de Rebelde, comovió a sus fans con un emotivo reencuentro

Anahí recibió la inesperada visita de Pedro Damián, productor clave en su vida personal y profesional conmoviendo a sus fans en redes sociales.

Muerte Influencers

Murió reconocida influencer mexicana tras ser reportada como desaparecida: esto se sabe

Hilary Duff tiene cuatro hijos y está casada con el cantante y produtor musical, Matthew Koma. Foto: AFP / Emma McIntyre Hilary Duff

Se confirma el regreso de Hilary Duff a la música, ¿cuándo saldrá su nuevo álbum?

Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Nicolás Montero, Valeria Aguilar, Pichingo MasterChef Celebrity Colombia

La IA reveló quién sería el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

El estudio se realizó a partir de la extracción de una roca de Marte por parte del rover Perseverance. Foto: AFP / Jack Guez Ciencia

La NASA hizo un nuevo y sorprendente hallazgo sobre posibles señales de vida en Marte