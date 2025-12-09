Yeferson Cossio reveló incómodo momento que vivió con mujer en Asia: "Me siento sucio"

El influenciador Yeferson Cossio sorprendió a sus millones de fanáticos al revelarles un impactante momento que vivió con una mujer en su más reciente viaje a Asia.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio en Asia?

El creador de contenido, como bien se conoce, tiene una gran fascinación por la cultura asiática y decidió realizar un viaje de un mes a este lugar visitando sitios como Singapur y Malasia.

Por medio de sus redes sociales dio a conocer que mientras caminaba por una calle, una mujer, al parecer de la tercera edad, le ofreció un masaje y este aceptó, pero ella se habría sobrepasado con él y le habría pedido que estuvieran juntos, a lo que él se negó y salió del lugar.

"Me siento sucio, quiero vomitar, creo que fui v*ctima de abus* y me voy a encerrar, ni siquiera quiero estar afuera (...) me mandó las manos a las ... y yo me alerté y me empezó a insistir y yo le decía que no, gas", contó.

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio tras situación con mujer en Asia?

El creador de contenido confesó que se sintió muy "asqueado" y se mantuvo firme en que no quería acceder a lo que ella quería y salió del establecimiento en cuanto pudo.

Asimismo, también bromeó un poco con la situación, tal y con el humor que suele manejar.

Tras su revelación, varios internautas reaccionaron, algunos solidarizándose con lo que ocurrió, otros agradeciendo que no pasó a mayores y otros criticándolo, sugiriendo que dicha situación no ocurrió y solo es una de sus tantas bromas o contenido para seguir creciendo en sus redes sociales.

Por ahora, el influenciador no ha dicho nada más al respecto y sigue disfrutando de su viaje junto a varios de sus amigos.

De igual manera, continúa compartiendo contenido en sus redes sociales de lo que ha sido su experiencia en este viaje a nivel cultural, gastronómico y demás.

Asimismo, está trabajando en nuevos proyectos, con los que espera que pueda deleitar a sus admiradores que tanto le siguen pidiendo contenido a diario.