Hallar vida más allá del Planeta Tierra se ha convertido en toda una obsesión para los seres humanos. La necesidad de encontrar un segundo hogar y saber si no estamos solos en el vasto universo, ha provocado el nacimiento de misiones y campañas para descubrir algunos de los secretos que esconde nuestro “vecindario”.

¿Cuál fue el hallazgo realizado por la NASA en el Planeta Marte?

Marte es el planeta más cercano a la Madre Tierra y el que por años ha sido objeto de estudios, incluso, la NASA ya ha adelantado diferentes misiones buscando descubrir lo que esconde este mundo ubicado a aproximadamente 225 millones de kilómetros de la Tierra.

En los últimos días, la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio por sus siglas en español) reveló un dato interesante en medio de la búsqueda de vestigios de vida en el planeta rojo.

Los científicos analizaron una roca en forma de flecha recogida por el rover Perseverance en julio del 2024 y concluyeron que arrojó señales de que pudo existir vida en Marte siglos atrás.

La roca fue recogida de una zona conocida como Bright Ángel, un lugar que llegó a albergar un valle a su vez bañado por un río, lo que, de paso, confirma la existencia de agua en dicho planeta.

La muestra extraída de la piedra determinó la existencia de una firma biológica, la cual solo aparece cuando existe la presencia de vida, ya que sin esta no podría producirse.

“Este hallazgo de Perseverance es lo más cercano que hemos estado de descubrir vida en Marte. La identificación de una posible firma biológica en el Planeta Rojo es un descubrimiento revolucionario que avanzará nuestra comprensión de Marte”, explicó Sean Duffy, quien participa de la investigación.

La NASA también explicó que Brigth Ángel es una zona que alberga rocas y materiales a base de arcilla y limón, además de azufre, carbono orgánico, óxido de hierro y fósforo. Allí, según la organización científica, puede llegar a florecer vida microbiana.

“Encontramos características en las rocas que, si se vieran en la Tierra, podrían explicarse por la biología, por procesos microbianos. Así que no decimos que hayamos encontrado vida, sino que realmente nos da un motivo para investigar", declaró, por su parte, Sanjeev Gupta, profesor del Imperial College de Londres.

Otro hecho sorprendente en medio de la investigación es que los científicos lograron observar manchas de colores, muy similares a las de un leopardo y a semillas de amapola.

La investigación determinó la presencia de una sustancia que es fundamental para lograr la v

Con la confirmación de que existió agua líquida y este nuevo hallazgo, los investigadores se acercan más al pasado de Marte, pero, sobre todo, van llenándose de más motivos para pensar que el vecino planeta sí albergó alguna forma de vida en algún momento.

¿Marte llegó a albergar vida como el Planeta Tierra?

Según expertos, Marte pudo llegar a ser similar a la Tierra, dado que habría contado con grandes valles y ríos, pero en algún momento las condiciones climáticas y situaciones externas hicieron que todo cambiara abruptamente. El planeta se “secó” convirtiéndose en un lugar totalmente árido y su atmosfera también se transformó, pero estos hallazgos siguen arrojando luces y hasta ilusionan con la posibilidad repoblar este mundo en un tiempo no tan lejano.

Por ahora, el objetivo de los científicos es descubrir el pasado Marte y determinar si existió o no vida similar a como la conocemos en la Tierra, además, si es real la opción de “mudarnos” allí en un buen tiempo.