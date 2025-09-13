Hilary Duff emocionó a sus seguidores al anunciar su regreso oficial a la música. La exestrella de Disney planea estar de nuevo en los escenarios tras una ausencia de 10 años.

¿Cómo se anunció el regreso a la música de Hilary Duff, exestrella de Disney?

En su tiempo alejada de la música, Hilary dedicó tiempo a desarrollar su carrera como actriz y a su faceta como madre. La celebridad tiene cuatro hijos, el último de ellos nació en 2023 y es el tercero fruto de su matrimonio con Matthew Koma.

Hilary, quien próximamente cumplirá 38 años, no aparecía en el escenario musical desde el lanzamiento de su último álbum, ‘Breathe In. Breathe Out’, en 2015.

Medios internacionales revelaron que Duff firmó con Atlantic Records y ya puso en marcha un nuevo trabajo musical, que además vendría incluido con una docuserie que relatará hechos inéditos en la vida de la artista.

Sam Wrench estará a cargo del nuevo proyecto audiovisual que arrojará detalles nuevos de la vida personal y profesional de Hilary, explorando esta última década en la que estuvo ausente.

La docuserie mostrará a Duff en su faceta como madre, ama de casa y esposa de Matthew, además, permitirá conocer a lo que ella se dedicó mientras permanecían apagados los micrófonos y los estudios musicales.

Su regreso se terminó de confirmar con una publicación que la cantante y actriz realizó en su cuenta de Instagram. Allí compartió una fotografía en la que aparece abrazada a su esposo, Matthew Koma. En la descripción se puede leer: “nueva música… o algo así”.



Meses atrás, Hilary Duff había dado señales de que volvería a la música. La mujer realizó una publicación para celebrar los 22 años del lanzamiento de su álbum ‘Metamorphosis’. “Aunque son recuerdos lejanos para mí, gracias por haber estado ahí”, había dicho en aquel momento.

¿En qué películas ha actuado Hilary Duff?

Hilary Duff, nacida hace 37 años en Houston, Texas, ha destacado también por su talento para la actuación. La estadounidense ha hecho parte de producciones como ‘Lizzie McGuire’, ‘The Lizzie McGuire: Estrella Pop’, ‘La nueva Cenicienta’, ‘Más barato por docena’ y ‘Younger’.

Hilary obtuvo mucha fama por su protagónico en ‘Lizzie McGuire’, permitiéndole transcender a nivel internacional. Desde entonces, desarrolló su carrera como actriz, pero sin dejar de lado la música y hoy espera volver a cautivar al público y a sus miles de fans.

Matthew Koma, productor musical y cantautor, es el esposo de la otrora estrella de Disney. Se conocieron trabajando en el álbum de ella, ‘Breathe In. Breathe Out’, y aparecieron por primera vez juntos en enero del 2017.

En mayo del 2019 se oficializó su compromiso, mientras que en 2018 nació su primera hija Banks Violet. Sus demás hijos son Mae James Bair y Townes Meadow Bair. Cabe destacar que, ella ya había tenido un hijo con Mike Comrie, al cual llamó Luca Cruz Comrie.