Filtran video de los ensayos de Karol G para su presentación en el Vaticano

Así fue el ensayo de la artista Karol G en la santa sede organizado por el Papa León XIV.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol G en el Vaticano
Filtran video del ensayo de Karol G para su show en el Vaticano/AFP: Michael Tran

La cantante Karol G se convertirá en la primera artista latina en cantar en el Vaticano tras participar en el evento "Grace from the World", realizado por el Papa León XIV.

¿Cuándo cantará Karol G en el Vaticano?

La Bichota hará parte de este evento orquestado por el santo papa este sábado 13 de septiembre, cuya transmisión comenzará a las 2 de la tarde, hora Colombia.

Karol G estará presente en el Vaticano

La artista estará al lado de grandes estrellas de la música como John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll.

Este concierto se da en marco del evento del Papa León XIV para promover la paz mundial y la hermandad.

¿Cómo fue el ensayo de Karol G para su show en el Vaticano?

Un día antes durante su ensayo y prueba de sonido, se filtró en las redes sociales un video de la cantante Karol G en el Vaticano ultimando detalles de lo que será su gran presentación.

Karol G en ensayo para el show en el vaticano

En la grabación se ve a la cantante luciendo un atuendo de color negro completamente, jean, blusa y zapatos del mismo tono e interpretando su exitosa canción "Mientras me curo del cora", cuyo videoclip tiene más de 311 millones visualizaciones en YouTube.

En las imágenes se aprecia que está acompañada por un coro y una orquesta de músicos de instrumentos clásicos.

Se espera que también actúe junto al artista Andrea Bocelli y ambos canten la versión que hicieron juntos de la canción "Vivo por ella", que también suma millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

Por ahora, sus fanáticos se han mostrado muy ansiosos de poder conocer cómo será su presentación completa en este evento tan importante a nivel mundial.

Desde ya, sus fieles admiradores la han llenado de mensajes de apoyo y cariño, deseándole lo mejor en su show.

Por el momento, la artista no solo sigue preparándose para este momento, sino que también continúa promocionando su álbum "Tropicoqueta", con el que pronto saldrá de gira por Estados Unidos y Latinoamérica, según se ha rumorado. La venta de boletería saldría en los próximos meses.

