Miss Universe Colombia: Valerie Domínguez y Andrea Tovar hablan claro sobre ser reina

Continúa la competencia en Miss Universe Colombia, el reality. Las representantes de cada departamento están llevando a cabo pruebas para estar en los primeros cinco puestos de la tabla de posiciones, ya que así aseguran su paso a la gran final.

Sin embargo, no solo las candidatas toman la delantera, sino que también las juezas, las exreinas de belleza Andrea Tovar y Valerie Domínguez, enamoran.

Precisamente, la dupla de modelos aceptó el reto de decir qué es falso o verdad en Miss Universe.

Miss Universe Colombia, el reality, es presentado por Claudia Bahamón | Foto del Canal RCN.

¿Qué es falso y verdadero en Miss Universe?, según Andrea Tovar y Valerie Domínguez

Valerie y Andrea representaron a Colombia en el importante certamen internacional de Miss Universe. Ambas cuentan con una amplia experiencia y por eso dieron a conocer lo que pasa cuando una mujer se convierte en reina de belleza.

Lo primero que revelaron las juezas del reality transmitido por el Canal RCN es que es falso que las reinas de belleza solo sean imagen, también calificaron como falso la premisa de que para ganar hay que cumplir con un estereotipo físico.

"Creo que tenemos mucha diversidad de físicos, culturas, colores de piel, absolutamente todo", justificó Tovar.

En la misma corriente de ideas, las exreinas comentaron que es verdadero el hecho de que ser Miss Universe abre todas las puertas, aunque esto depende de la actitud y saber aprovechar las oportunidades.

Valerie y Andrea son juezas junto al diseñador Hernán Zajar | Foto del Canal RCN.

¿Solo las mujeres jóvenes pueden aspirar a convertirse en reinas de belleza?

Por otro lado, se les preguntó a Andrea y Valerie qué tan cierto es que solo las mujeres jóvenes pueden aspirar a competir en este tipo de certámenes.

Aunque contestaron que eso es falso, argumentaron que cuando una mujer es más joven tiene más inspiración y ganas, pero la edad no es un impedimento.

Sumado a lo anterior, se les hizo la cuestión de si ser reina las convirtió en una líder. La respuesta fue un rotundo sí.

"Tienes que aprovechar esa voz que tienes para mandar los mensajes correctos. Eres un foco de inspiración para muchas mujeres", según Tovar y Domínguez.

Para finalizar, las modelos no consideran que ser reina sea un sinónimo de perfección.

