Esposa de Bruce Willis desató nuevas críticas tras cruda confesión sobre el actor

Bruce Willis atraviesa un momento crítico en su vida. La salud del aclamado actor se ha deteriorado a partir del diagnóstico que recibió de demencia frontotemporal. Debido a esa enfermedad tuvo que decir adiós para siempre a los sets de grabación.

¿Cuál fue la confesión que hizo Emma Hemming sobre su matrimonio con Bruce Willis?

Willis ha contado con el acompañamiento incondicional de su familia, pero recientemente se conocieron unas nuevas declaraciones de Emma Hemming, esposa del artista, que han causado gran revuelo en redes sociales.

Hemming confesó que antes de confirmarse la enfermedad degenerativa del actor contempló la posibilidad del divorcio.

“Sentía que mi matrimonio se estaba desmoronando”, reveló la mujer, que recientemente tomó la decisión de internar al protagonista de Armageddon en un hogar especializado.

Hemming publicó un relato en Vanity Fair y allí contó lo difícil que ha sido afrontar la enfermedad de Willis. Expresó que ante el avance del diagnóstico se sintió desolada por el nuevo comportamiento del actor de 70 años.

Bruce Willis debió retirarse de la actuación ante el deterioro de su enfermedad. Foto: AFP / Tolga Akmen

Igualmente, señaló que, antes de confirmarse el padecimiento de Willis, vivió momentos difíciles y en los que no entendía nada, ni siquiera sospechaba lo que ocurriría más adelante. “¿Qué está pasando? Este no es el hombre con el que me casé. Algo está muy mal y no podía descifrar qué era”, escribió.

La exmodelo agregó que los primeros síntomas se presentaron con tartamudeo lo que llenó de más dudas a Hemming. “Pensé que era algo que yo estaba haciendo en nuestro matrimonio y que ya no funcionaba”.

La mujer llegó a pensar en el divorcio, creyendo que el amor se había acabado, pero todo fue la antesala de la enfermedad que le diagnosticarían a Willis.

¿Por qué Bruce Willis fue trasladado a un hogar especializado?

Bruce Willis y Emma Hemming ya viven separados. La exmodelo trasladó al actor a un centro especializado, lo que ha desatado muchas críticas; ante la lluvia de comentarios decidió pronunciarse.

“Fue la decisión más segura y la mejor no solo para Bruce, sino también para nuestras dos hijas pequeñas”, dijo Hemming en entrevista con ‘Good Morning America’.

“No hay nada que debatir”, agregó la mujer y destacó que en su nuevo hogar Willis recibirá los mejores cuidados y contará con atencion personalizada.

Bruce Willis tiene cinco hijos, dos de su matrimonio con Emma Hemming. Foto / AFP: Theo Wargo

“Ahora sé que Bruce tiene el mejor cuidado el cien por ciento del tiempo. Sus necesidades están cubiertas plenamente, así como las de nuestras hijas”, añadió. De paso, aclaró que el estado físico de Willis es óptimo, contrario a su cerebro que ya se está viendo afectado por el avance de la demencia frontotemporal.

Bruce y Emma iniciaron su relación en el 2007 y se casaron dos años después; tienen dos hijas, Mabel y Evelyn. El actor tiene tres hijos más, todos fruto de su relación con Demi Moore: Rumer, Scout y Tallulah.