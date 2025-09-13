Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Carlos Vives lanzó crítica sobre Bad Bunny y generó revuelo, ¿qué dijo?

Lucy Vives dio su opinión a propósito del éxito que ha obtenido Bad Bunny con su residencia en Puerto Rico.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Lucy Vives dio una polémica opinión sobre el impacto que ha logrado Bad Bunny con su residencia en Puerto Rico. Fotos / AFP: Rich Fury - Rodrigo Varela
Bad Bunny está finalizando su residencia en Puerto Rico, una serie de 30 conciertos que le ha permitido reafirmarse como una figura de la música urbana, pero que también ha dado pie a un gran impulso económico y cultural en ‘La isla del encanto’.

El 11 de julio se dio el inicio oficial de los shows y este domingo 14 de septiembre se realizará el último de los conciertos, por lo que se espera un cierre por todo lo alto.

El coliseo José Miguel Agrelot de San Juan fue el escenario elegido por el ‘conejo malo’ para llevar a cabo su espectáculo que, más allá de la música, se ha convertido en una reivindicación de la música latina y las raíces puertorriqueñas.

Este domingo concluye la residencia, pero no se cierra la agenda del boricua. Posteriormente, iniciará un tour por varios países del mundo, entre ellos Colombia. Se presentará en Medellín el 18 de noviembre.

¿Qué dijo Lucy Vives, hija de Carlos Vives, sobre Bad Bunny que causó polémica?

Esta residencia ha puesto a Bad Bunny en el foco mundial, gracias a su impacto a nivel musical y a su influencia en la cultura puertorriqueña. Varias voces han reaccionado y opinado, algunas a favor y otras no tanto.

Unas de las opiniones que más llamó la atención fue la dada por Lucy Vives, hija de Carlos Vives. La joven compartió su visión de lo que ha logrado Bad Bunny y sus palabras no cayeron tan bien entre los fans del ‘conejo malo’.

Lucy Vives, hija de Carlos Vives, presentó a su novia
La hija de Carlos Vices nació en Puerto Rico y conserva raíces de 'La isla del encanto'. Foto: AFP - Giorgio Viera.

“Pregunta seria… ¿Alguien sabe cómo hacer para que Bad Bunny deje de aparecer en mis feeds? Que viva Puerto Rico, pero nuestra identidad es más que solo la cara de un hombre y los materiales que solo él vende", escribió Lucy en una publicación que hizo visible en la sección de historias de su cuenta de Instagram.

No me o*i*n. amo la representación boricua, tenemos una isla repleta de talento y mis feeds antes mostraban esa variedad, pero siento que el enfoque está mal puesto. Hay cosas en la isla que merecen más atención

Cabe destacar que, Lucy Vives nació en Puerto Rico y es fruto del segundo matrimonio del artista samario con Herlinda Gómez

Las palabras de Lucy no calaron tan bien entre los fans de Bad Bunny y no dudaron en responderle, aunque ella lo advirtió diciendo que no la vayan a “o*iar”.

Bad Bunny reveló la verdadera razón por la que no incluyó a Estados Unidos en su gira mundial. El artista tiene confirmadas fechas en República Dominicana, México, Perú, Chile, Colombia, entre otros y excluyó al país de América del Norte, pese a la gran presencia de comunidad latina allí.

Bad Bunny decidió no incluir a Estados Unidos en su gira de conciertos y reveló la razón. Foto: AFP / Rodrigo Varela
El boricua aclaró que tomó esa decisión impulsado por la compleja situación migratoria que afronta ese país; dejó entrever que prefiere no arriesgar a los espectadores que asistirían a sus shows.

“Estaba el problema de que, por ejemplo, el m*ld*to ICE podría estar afuera [de mi concierto]. Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”.

“Específicamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, siendo un territorio no incorporado de Estados Unidos… la gente de Estados Unidos podía venir a ver el concierto. Los latinos y puertorriqueños también podían viajar aquí o a cualquier parte del mundo”, agregó el cantante.

‘Debí tirar más fotos’ ha puesto de nuevo a Bad Bunny en el escenario musical. Con su residencia ha logrado impactar mercados de todo el mundo.

