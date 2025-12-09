Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle rompe récord en Colombia y abre nueva fecha en Bogotá: ¿Cuándo comprar las boletas?

Detalles del nuevo concierto del artista Beéle en Bogotá, así reaccionó tras romper importante récord.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Beéle en Colombia
Beéle rompe récord en Colombia/AFP: Romain Maurice

El cantante Beéle rompió récord en Colombia luego de confirmarse su sexta fecha en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá.

¿Cómo reaccionó Beéle a su sexta fecha en el Movistar Arena?

El artista se mostró muy agradecido, asombrado y afortunado por todo el apoyo que le brindan sus fanáticos, en especial en estos momentos tan difíciles para él, donde afronta algunos inconvenientes personales.

Beele abre nueva fecha en Bogotá

"Cuán agradecido estoy con todo el apoyo que me ha brindado Bogotá, no me esperé que fuera a llegar aquí tampoco", dijo.

Señaló que, lo más importante de la vida es aprovechar el tiempo y que se pueda dejar una huella bonita en los corazones de muchas personas.

Su mayor interés es que los asistentes se gocen cada concierto y se viva al máximo la experiencia.

"La historia ya está escrita por Dios, hay que seguirla viviendo y disfrutándola no más", agregó.

¿Cuándo es la sexta fecha de Beéle en Bogotá y cuándo se podrán comprar las boletas?

La sexta fecha del cantante Beéle en el Movistar Arena en Bogotá será el próximo 27 de noviembre y la boletería estará disponible el próximo 15 de septiembre a partir de las 12:00 del medio día.

Beéle sexta fecha en Bogotá

Cabe recordar que, las otras fechas en las que el artista estará presente en la capital colombiana serán 14,15, 16, 17 y 26 de noviembre.

Los éxitos para Beéle no paran, pues recientemente también obtuvo la noticia de que su álbum "Borondo" se encuentra en el puesto seis a nivel global, siendo uno de los discos más escuchados en el mundo en la plataforma streaming de música Spotify.

Por ahora, el artista sigue disfrutando de estos importantes logros en su carrera musical, trabajando en lo que serán sus presentaciones y haciendo nueva música, con la que espera seguir enamorando y sumando millones de reproducciones en las plataformas para obtener más colaboraciones, reconocimientos y cariño de las personas.

Mientras tanto, sus seguidores le siguen enviando mensajes de felicitaciones, cariño y peticiones sobre estar más activo en sus redes sociales con sus bailes y su música.

