Esto opina el mejor amigo de Karina García sobre Altafulla

El mejor amigo de la influenciadora Karina García dio a conocer qué opina del cantante Altafulla, actual pareja de la paisa.

¿Qué dijo el mejor amigo de Karina García sobre Altafulla?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo junto a su mejor amigo Deiby, quien también es su mánager, donde compartieron un grato momento con sus seguidores.

En medio de las preguntas que les realizaron los seguidores de la paisa, lo cuestionaron a él sobre qué pensaba sobre Altafulla, a lo que él reveló su apreciación sobre el artista.

"Alti me cae súper bien, me parece un chico divertido, juicioso, nos la llevamos súper bien y es muy tranquilo y creo que me quiere", dijo.

¿Cómo reaccionó Karina García tras la confesión de su amigo Deiby sobre Altafulla?

La influenciadora sobre sonrío luego de que este detallara que consideraba que el cantante lo quería y continuó respondiendo las demás preguntas de sus seguidores.

Por ahora, la paisa sigue disfrutando de su romance con el cantante Altafulla, a quien conoció y cuyo romance surgió tras la participación de ambos en La casa de los famosos Colombia, cuyo reality ganó el barranquillero tras obtener la mayoría de los votos por parte del público.

Si bien se rumoró sobre una posible ruptura entre los famosos, ambos destacaron que no podían estar juntos todo el tiempo debido a los compromisos labores de cada uno, además detallaron que no iban a estar compartiendo tanto contenido de los dos para no malacostumbrarlos y que pasen situaciones similares.

Por el momento, Karina García se encuentra enfocada en sus entrenamientos para poder llevarse el triunfo en su enfrentamiento contra la mexicana Karely Ruiz en el ring de boxeo en el evento del streamer Westcol, quien la convenció en participar, y quien según ella reveló le habría pagado más 70 millones de pesos colombianos para estar en la competencia.

De igual manera, se encuentra trabajando en su emprendimiento de ropa deportiva y entreteniendo a sus millones de seguidores en redes sociales con su diverso contenido sobre bailes, estilo de vida, maternidad y más.