Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esto opina el mejor amigo de Karina García sobre Altafulla

El mejor amigo de la influenciadora Karina García opinó sobre el cantante Altafulla.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Altafulla
Mejor amigo de Karina García habla de Altafulla/Canal RCN

El mejor amigo de la influenciadora Karina García dio a conocer qué opina del cantante Altafulla, actual pareja de la paisa.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el mejor amigo de Karina García sobre Altafulla?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo junto a su mejor amigo Deiby, quien también es su mánager, donde compartieron un grato momento con sus seguidores.

Karina y Altafulla enamorados

En medio de las preguntas que les realizaron los seguidores de la paisa, lo cuestionaron a él sobre qué pensaba sobre Altafulla, a lo que él reveló su apreciación sobre el artista.

"Alti me cae súper bien, me parece un chico divertido, juicioso, nos la llevamos súper bien y es muy tranquilo y creo que me quiere", dijo.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karina García tras la confesión de su amigo Deiby sobre Altafulla?

La influenciadora sobre sonrío luego de que este detallara que consideraba que el cantante lo quería y continuó respondiendo las demás preguntas de sus seguidores.

Por ahora, la paisa sigue disfrutando de su romance con el cantante Altafulla, a quien conoció y cuyo romance surgió tras la participación de ambos en La casa de los famosos Colombia, cuyo reality ganó el barranquillero tras obtener la mayoría de los votos por parte del público.

Si bien se rumoró sobre una posible ruptura entre los famosos, ambos destacaron que no podían estar juntos todo el tiempo debido a los compromisos labores de cada uno, además detallaron que no iban a estar compartiendo tanto contenido de los dos para no malacostumbrarlos y que pasen situaciones similares.

Artículos relacionados

Por el momento, Karina García se encuentra enfocada en sus entrenamientos para poder llevarse el triunfo en su enfrentamiento contra la mexicana Karely Ruiz en el ring de boxeo en el evento del streamer Westcol, quien la convenció en participar, y quien según ella reveló le habría pagado más 70 millones de pesos colombianos para estar en la competencia.

Karina García enfocada entrenando

De igual manera, se encuentra trabajando en su emprendimiento de ropa deportiva y entreteniendo a sus millones de seguidores en redes sociales con su diverso contenido sobre bailes, estilo de vida, maternidad y más.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón tiene escolta Yina Calderón

Yina Calderón reveló que ahora tiene escolta, ¿cuál es la razón?

La empresaria Yina Calderón se sinceró con sus miles de seguidores y contó que ahora tiene escolta.

Karina García responde críticas Karina García

Karina García reacciona a críticas y lanza fuerte pulla

La influenciadora Karina García sorprendió tras no dudar en contestar a críticas en redes sociales.

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano comparte truco para que su bebé diga primero "mamá"

Aida Victoria Merlano se las ingenió en buscar una técnica para que su bebé diga primero "mamá" antes que "papá".

Lo más superlike

Raúl Ocampo, Valeria Aguilar MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo y Valeria Aguilar se entregaron directo a la eliminación de MasterChef: "Absurdo"

Raúl Ocampo y Valeria Aguilar se resignaron en plena salvación, así que aceptaron que corren el riesgo de irse de MasterChef.

Karol G en el Vaticano Karol G

Filtran video de los ensayos de Karol G para su presentación en el Vaticano

Matcha: beneficios sí, pero cuidado con estos efectos Salud y Belleza

Té de matcha: conoce sus efectos adversos y por qué no siempre es recomendable consumirlo

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani Moda

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani que cambia el rumbo de su legado

Christian Nodal en concierto para su "Forajido Tour" Christian Nodal

¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad