Karina García reacciona a críticas y lanza fuerte pulla

La influenciadora Karina García sorprendió a sus millones de fanáticos al compartir un curioso video en el que habría contestado a críticas que ha recibido recientemente.

¿Karina García respondió a críticas?

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró bastante producida luciendo un outfit de color negro, un pantalón y un croptop del mismo tono, cuyo look acompañó con una maquillaje profesional y su pelo peinado en ondas suelto.

En la grabación se ve usando la canción "Todos mienten" de la cantante dominicana Yailin 'la más viral', con el que aprovechó para responderles a quienes no dejan de criticarla.

Sin embargo, lo que llamó la atención del video fue el texto que decidió agregar en el clip y en la descripción.

"¿Por qué la gente que huele feo es la que más critica? Yo siempre huelo rico", escribió.

¿Karina García lanzó pulla a una excompañera de La casa de los famosos Colombia?

Tras su publicación, miles de internautas reaccionaron al respecto, donde muchos detallaron que la paisa estaría lanzando una fuerte pulla a una de sus excompañeras del reality La casa de los famosos Colombia.

La mayoría coincidieron en la cantante la Toxi Costeña, luego de que esta recientemente respondiera a un comentario donde le aseguraron que ella se vestía igual que la paisa y que sugiriera que ella compraba ropa económica.

Por otro lado, otros detallaron que, tal vez iría para otra persona o simplemente lo escribió para generar conversación entre sus seguidores y no va dirigido a nadie en particular.

Por su parte, Karina García confesó que se encontraba en una sesión de fotos bastante importante para una revista de la que siempre ha sido fiel admiradora, pero cuyos detalles revelará después.

Asimismo, sigue enfocada trabajando en su emprendimiento de ropa deportiva, compartiendo con sus seguidores cada vez que puede y entreteniéndolos a través de sus redes sociales al mostrarles parte de su vida y divirtiéndolos con sus particulares ocurrencias en sus transmisiones en vivo, que suele hacer constantemente.