Yina Calderón reveló que ahora tiene escolta, ¿cuál es la razón?

La empresaria Yina Calderón se sinceró con sus miles de seguidores y contó que ahora tiene escolta.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón tiene escolta
Yina Calderón reveló que tiene escolta/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón reveló a sus miles de fanáticos que ahora se desplaza en compañía de un escolta luego de los mensajes que recibió hace algunos días.

¿Por qué Yina Calderón decidió tener escolta?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores, a quienes les confesó que luego de las amen*zas que recibió de algunos internautas decidió protegerse y velar por su seguridad.

Yina Calderón sobre tener escolta

Recordemos que, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia mostró pantallazos de las advertenci*s que recibió por parte de varios críticos, donde le aseguraron que si la veían iban a acabar con ella, en especial durante su enfrentamiento contra la influenciadora Andrea Valdiri, que se dará el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en el evento del streamer Westcol 'Stream Figthers 4'.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre tener escolta?

Yina confesó que ella no tiene enemigos de ese calibre para que le hagan daño, pero prefiere cuidarse.

Yina Calderon ahora vela por su seguridad con escolta

"Yo no tengo enemigos, no le debo plata a nadie, no entiendo ni siquiera por qué me están amenz*ndo, que sí me gusta el chisme, la polémica y me meto en lo que no me importa, pero no tengo enemigos como que yo diga..., y soy mujer, no tengo esposo que me defienda, entonces me toca tener escolta", señaló.

Indicó que, ella tampoco usa oro ni cosas de lujo debido a que no le gusta por lo que tampoco debería corres riesgo, pero lo hace por su protección.

Por su parte, señaló que ella en realidad es una muy juiciosa para lo que debería ser con los privilegios de los que goza.

Por ahora, la empresaria sigue disfrutando de su familia, trabajando en su empresa de productos de belleza para mujeres, entrenando para su competencia contra la barranquillera, entreteniendo a sus seguidores con sus ocurrencias en redes sociales y trabajando en nuevos proyectos, entre ellos un programa de chismes, donde aseguró que no tendrá filtro como suele ser con sus opiniones sobre diferentes personalidades del mundo del entretenimiento.

