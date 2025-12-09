Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano comparte truco para que su bebé diga primero "mamá"

Aida Victoria Merlano se las ingenió en buscar una técnica para que su bebé diga primero "mamá" antes que "papá".

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano comparte truco para que su bebé diga primero "mamá" | Foto del Canal RCN.

Una de las mujeres de la farándula y redes sociales que se estrenó como mamá hace poco es la influencer Aida Victoria Merlano. El pasado 29 de julio, la mujer de la costa dio a luz a su primogénito y reveló que se llama Emiliano.

¿Cómo le ha ido a Aida Victoria Merlano siendo mamá?

Desde el primer instante en el que Emiliano llegó a este mundo, Aida Victoria Merlano no cabe de la alegría. Aunque ser mamá no es una tarea fácil, la influenciadora está aprovechando cada instante junto a su bebé.

Además, a diferencia de otras figuras públicas, Aida Victoria no ha tenido problema en hacer partícipes a sus seguidores de redes sociales, razón por la que es común que suba contenido al lado de su hijo.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano se convirtió en madre primeriza | Foto del Canal RCN.

Precisamente, llamó la atención un nuevo video en el que apareció la colombiana intentando hacer que la primera palabra que diga Emiliano sea "mamá"; algo que todavía es imposible debido a que el niño hasta ahora tiene sus primeros meses de nacido.

¿Cuál es el truco de Aida Victoria Merlano para que su bebé diga primero "mamá"?

En el clip se encuentra Aida Victoria Merlano sobre su espacio de descanso y hablándole a su bebé. Luego, compartió el truco que está utilizando con el objetivo de que, en algún momento, la primera palabra del pequeño Emiliano sea mamá.

"Esos ojos hermosos que tienes, ¿a quién se los sacaste? A la ma-má o al progenitor", expresó Aida a su bebé.

Entonces, lo que está haciendo la creadora de contenido es mencionar mamá pronunciando las sílabas de la palabra por separado, mientras que, evita decir papá y lo intercambia por progenitor.

Es preciso decir que lo más probable es que un bebé comience a decir palabras entre los 12 y 18 meses, después del primer año. Por el momento, Aida Victoria Merlano lo seguirá intentando.

 

¿Aida Victoria Merlano se separó de su esposo?

Algunos se preguntan si Aida Victoria Merlano se separó del papá de su hijo, el empresario Juan David Tejada, puesto que no han vuelto a parecer juntos en las plataformas digitales.

Aún no se conoce más información al respecto, solo que la influenciadora está muy feliz tras convertirse en mamá.

