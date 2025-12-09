Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani que cambia el rumbo de su legado

El testamento de Giorgio Armani definió cómo se manejará su imperio y quién tendrá influencia en la marca.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani
Giorgio Armani sorprende con un deseo inesperado en su testamento (Foto: AFP)

El documento que dejó Giorgio Armani tras su muerte a los 91 años fue abierto en Italia y reveló un plan detallado sobre el futuro de su compañía.

El diseñador, que construyó un emporio de moda, hotelería e inversiones valorado en más de 11 mil millones de dólares, dispuso que su fundación será la heredera principal de sus negocios.

¿Qué establece el testamento de Giorgio Armani?

Según medios italianos, el testamento indica que la fundación Armani deberá vender un 15 % de la empresa a un grupo de lujo internacional.

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani
El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani sorprende al mundo de la moda (Foto: AFP)

Entre los nombres mencionados aparecen LVMH, L'Oréal y EssilorLuxottica, aunque se aclara que otro conglomerado de similar nivel también podría ser parte de la negociación.

El documento precisa que el comprador tendría la posibilidad de adquirir una participación mayoritaria en un plazo de tres a cinco años.

Si esta opción no se concreta, el diseñador estipuló que la compañía salga a bolsa, manteniendo la fundación el 30,1 % de las acciones para asegurar su control.

El comité ejecutivo de Giorgio Armani emitió un comunicado confirmando que la fundación conservará al menos ese porcentaje del capital, lo que le permitirá tener influencia en las decisiones y garantizar los valores que guiaron la trayectoria del creador.

El inesperado deseo en el testamento de Giorgio Armani
La última voluntad de Giorgio Armani causa impacto (Foto: AFP)

¿Quién administrará la fortuna de Giorgio Armani?

Armani, que no tuvo hijos, dejó su legado bajo el liderazgo de personas cercanas a su vida personal y profesional.

Entre ellos se encuentran su colaborador de confianza Leo Dell’Orco y sus sobrinos Rosanna, Roberta, Silvana y Andrea Camerana.

La herencia incluye no solo la reconocida casa de moda, sino también proyectos en hotelería como los hoteles Armani en Dubái y Milán, la línea de interiores Armani Casa, inversiones inmobiliarias y deportivas, así como perfumes, accesorios y las marcas Emporio Armani y Armani Exchange.

Durante más de cinco décadas, Giorgio Armani transformó la moda con diseños que marcaron películas, alfombras rojas y la realeza internacional.

Su partida dejó en claro que pensó minuciosamente en la continuidad de su obra y en la solidez de la empresa que construyó desde 1975 en Milán a un imperio global de moda elegante.

