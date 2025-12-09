Valentina Taguado y Hassam: así nació su amistad y las anécdotas que sorprendieron a todos

Valentina Taguado sorprendió al compartir la historia de amistad que mantiene con Hassam durante una reciente emisión del programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, que se emite por la App de Canal RCN y en vivo por el canal de YouTube de RCN.

Ambos presentadores hablaron de cómo se conocieron y de los momentos que fortalecieron su vínculo.

¿Cómo empezó la amistad entre Hassam y Valentina Taguado?

Valentina confesó que siempre ha preferido juntarse con personas mayores a su edad.

La primera conexión con Hassam se dio cuando él fue entrevistado por ella, y un año después volvieron a cruzarse en otra entrevista. Un comentario que surgió en ese encuentro derivó en conversaciones por WhatsApp, iniciando una amistad.

En un momento, Valentina lo invitó a una de sus presentaciones, pero Hassam no pudo asistir, lo que llevó a que ella dejara de hablarle temporalmente.

“Ay no me acordaba de eso, sí me ofendí”, dijo Valentina entre risas.

Sin embargo, Hassam rompió el silencio con un mensaje: “Valentina, ¿por qué estás brava?”, gesto que la reconcilió porque le pareció bonito el gesto.

Además, Valentina reveló que antes de entrar a MasterChef Celebrity Colombia 2025, buscó información sobre el ambiente del programa y Hassam fue una de las personas a quienes consultó pues recordemos que él participó en la cocina más famosa del mundo.

Él la apoyó, le dio ánimo y además la conectó con una amiga chef para conocer más sobre la cocina del programa.

“Todo este tiempo perdido yo no sabía que tenía novia”, comentó Valentina sobre la confidencia que el humorista hizo hace poco.

¿Sería infidelidad si Valentina Taguado saliera con Rogelio, personaje de Hassam?

Durante la transmisión, la charla se volvió más relajada y cómica cuando los presentadores bromeaban sobre la posibilidad de que Valentina saliera con Rogelio, personaje de Hassam.

Entre risas, Hassam respondió: “No, me levantan”, dejando claro que esta muy comprometido con su actual relación.

Valentina también compartió que cuando era niña no tenía amigas pues las mujeres no la querían muchos, ya que ella prefería estar con niños porque encontraba más divertido jugar “a los puños”.