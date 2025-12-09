A Patty Grisales no le importó y dejó ver si es team Valentina o Alejandra en MasterChef Celebrity

La convivencia en MasterChef Celebrity, 10 años, está tambaleando luego de que la locutora Valentina Taguado diera uso a una ventaja que consistió en intercambiar el delantal negro y dárselo a alguno de sus compañeros que no lo tuvieran.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció el actor venezolano Eduardo Serrano tras luchar contra fuerte enfermedad

¿Nació una rivalidad entre Valentina Taguado y Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity?

Taguado puso en práctica la estrategia e intercambió el riesgo de eliminación con Alejandra Ávila. Esto desató reacciones de todo tipo en redes sociales, ya que los internautas se dividieron; unos a favor de la locutora y otros a favor de la actriz.

Al momento en el que Valentina tomó la decisión, Alejandra se disgustó y en diálogo con la producción del Canal RCN expresó que le parecía injusto. Pese a ello, la actriz debe ir a reto de salvación y si no lo logra va para eliminación.

Alejandra Ávila se disgustó con Valentina Taguado | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, la situación se escaló, ya que no solamente los seguidores y televidentes de MasterChef están compartiendo su postura de ser team Valentina o team Alejandra, sino que también se sumó nada más y nada menos que Patty Grisales.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia ¿Luis Fernando Hoyos no va a volver a MasterChef Celebrity? Esto se sabe

¿Patty Grisales apoya a Valentina Taguado o Alejandra Ávila?

Sí, Patricia Grisales dejó ver por quién de sus dos compañeras más se inclina y lo hizo mediante un mensaje.

Patty Grisales se inclinó por Alejandra Ávila | Foto del Canal RCN.

A través del Instagram de Canal RCN, Patty Grisales reaccionó en la caja de comentarios y con esto dejó claro que es del team de Alejandra Ávila, ya que consignó un amoroso mensaje para la actriz.

"Alejandra, todos los obstáculos te hacen más fuerte. Y eres muy top, disciplinada y amorosa. Pa' delante. Tienes con qué. Te quiero mucho", escribió Patty Grisales.

Con las palabras de 'la reina del sabor', quedó claro que le está enviando la mejor energía a Alejandra Ávila, cabe recordar que Patty cocinó con ella y otros más en el reciente reto de campo.

¿Habrá alianzas en MasterChef Celebrity?

Mientras tanto, Valentina Taguado expresó que por estas ventajas puede que se fracturen amistades o comiencen a formarse grupos o alianzas en el juego culinario. Todos están a la expectativa de lo que sigue en la competencia.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Patty volvió con secuelas a MasterChef y Claudia Bahamón rompió el silencio sobre Luis Fernando Hoyos

Puedes ver los capítulos de MasterChef Celebrity gratis, descargando la app del Canal RCN. Clic aquí.