Claudia Bahamón da contundente aviso por ausencia de Luis Fernando Hoyos en MasterChef: "Lástima"

Claudia Bahamón dio a entender las consecuencias que traerían la falta de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Claudia Bahamón, Luis Fernando Hoyos
Claudia Bahamón da contundente aviso por ausencia de Luis Fernando Hoyos en MasterChef | Foto del Canal RCN.

El actor Luis Fernando Hoyos nuevamente no hizo acto de presencia en MasterChef Celebrity, 10 años. Son varios capítulos en los que el participante se ha ausentado y cualquier cosa puede pasar con él.

¿Luis Fernando Hoyos no va a volver a MasterChef Celebrity?

Ya comenzaron las especulaciones sobre el futuro de Luis Fernando Hoyos en MasterChef. Tanto internautas como las mismas celebridades han dado a conocer su punto de vista.

Lo que más sobresale es que el actor ha faltado mientras el resto está compitiendo, de modo que empieza a haber opiniones de "injusticia" en el formato de cocina del Canal RCN.

Luis Fernando Hoyos
Luis Fernando Hoyos no ha vuelto a MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Pues bien, la presentadora Claudia Bahamón lanzó un aviso que fue entendido como una pulla para Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity.

¿Cuál fue la sentencia de Claudia Bahamón sobre la ausencia de Luis Fernando Hoyos?

Una vez más, Claudia Bahamón se refirió a la ausencia de Luis Fernando en la producción culinaria. Como lo ha venido mencionando la conductora, el artista se encuentra enfermo y no ha tenido una mejora oportuna.

Según Bahamón, las celebridades se están disfrutando el juego, mientras que, el actor no ha podido volver, palabras tomadas como un contundente aviso por parte de los televidentes e internautas que no se pierden MasterChef.

"Creo que es muy lindo verlos metidos en la competencia día a día, pero, sobre todo, ver que todos los días quieren superarse a sí mismos a nivel gastronómico, que es lo que nos compete aquí en MasterChef. Lástima que este juego, que está tan fantástico, se lo esté perdiendo Luis Fernando, quien, pues, digo yo, si algún día regresa ya debería tener delantales negros acumulados", sentenció.

Claudia Bahamón
Claudia Bahamón opinó sobre Luis Fernando Hoyos | Foto del Canal RCN.

Por lo tanto, la presentadora añadió que queda por esperar qué pasará con Luis Fernando Hoyos en el programa; dando una señal de que lo estima mucho, pero su ausencia puede traer consecuencias.

El tema de salud de Luis Fernando Hoyos genera tristeza. Por ejemplo, Carolina Sabino comentó que su colega estaba muy comprometido aprendiendo y creciendo en la competencia, razón por la que lamentó la posibilidad de que no vuelva.

Recuerda que puedes ver los capítulos completos de MasterChef Celebrity descargando gratis la app del Canal RCN, haciendo clic aquí.

