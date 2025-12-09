Alejandra y Violeta se salvan de la eliminación de MasterChef Celebrity: así reaccionó Taguado

Luego de un reto de salvación en el que el café debía brillar en MasterChef Celebrity, 10 años, se descubrió el veredicto final.

A las celebridades con delantal negro les correspondió hacer parejas, pero Carolina Sabino quedó sola. Enseguida, jugaron a hallar personajes de Tostao y dependiendo de esa búsqueda debían hacer cierta cantidad de preparaciones de café unidas en un solo plato.

¿Cómo Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi se salvaron en MasterChef Celebrity?

Mientras que Raúl y Valeria se resignaron desde un principio, los demás cocinaron hasta el último minuto. Efectivamente, una de las duplas más potentes fue la conformada por Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, quienes ganaron el reto, subieron al balcón y se salvaron de la décima eliminación en MasterChef Celebrity.

En esta ocasión, los platos fueron calificados por expertos gastronómicos en café, así que el veredicto no lo dieron los chefs jurados. Los invitados destacaron del plato de Alejandra y Violeta que les gustó el emplatado, al igual que el aire con notas de café

Con un puntaje de 8.83, la actriz y presentadora aseguraron una semana más en el juego de cocina del Canal RCN.

Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi celebrando que se salvaron | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado tras salvarse Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity?

Tan pronto se dio la noticia, Alejandra y Violeta saltaron de la felicidad, además de que la actriz se desquitó de Valentina Taguado quien le intercambió el delantal negro por cuenta de una ventaja.

Por ende, la reacción de Taguado llamó interés, quien dijo que le volvió el alma al cuerpo.

"Me quitan un peso de encima rápido. Lo que pasa es que de aquí en adelante, gu3rra", manifestó Taguado.

Taguado se abrazó con Alejandra, pero cada una ya empezó a hacer su juego. En consecuencia, la locutora no descartó que de ahora en adelante la actriz va a hacer todo lo que esté en sus manos para devolverle el delantal negro que le puso.

Valentina Taguado no descarta competencia directa con Alejandra Ávila | Foto del Canal RCN.

¿Quién será el eliminado de MasterChef Celebrity 2025?

Así las cosas, el décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025 está entre: Carolina Sabino, Pichingo, Nicolás Montero, Valeria Aguilar o Raúl Ocampo.

