Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada

Ángela Aguilar reveló cuál es su rutina de ejercicios para mantener un cuerpo tonificado y saludable.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada
Así logra Ángela Aguilar un cuerpo tonificado: su rutina sorprendió a fans. (Foto AFP: Emma McIntyre).

La reconocida cantante mexicana Ángela Aguilar sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar parte de su rutina de ejercicios para mantener su cuerpo completamente tonificado y saludable.

¿Cuál es la rutina de ejercicio de Ángela Aguilar para lograr sus curvas?

La joven cantante mexicana se olvidó por un instante de las polémicas en las que se ha visto envuelta para compartir con sus seguidores una parte privada de su vida: su rutina de ejercicio.

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura
Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada. (Foto AFP: Arturo Holmes).

Y es que en un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Ángela Aguilar sorprendió al compartir parte de su rutina de ejercicio con la que logra mantener su cuerpo completamente tonificado.

Vale la pena recordar que Ángela ha sido blanco de críticas en redes por supuestamente usar esponjas para realzar su figura, además de editar sus fotografías para que algunas partes de su cuerpo logren destacar más.

Sin embargo, con esta nueva revelación sobre su rutina de ejercicio habrían quedado desmentidos dichos comentarios sobre su físico.

Según se puede ver en el audiovisual, Ángela Aguilar incluiría en su rutina de ejercicio hiperextensiones en banco romano para lograr fortalecer diversas partes de su cuerpo, entre esas, espalda baja, gl*teos e isquiotibiales. Sin embargo, la cantante mexicana llevó este ejercicio a otro nivel al realizarlo mientras sostiene un disco de peso contra su pecho.

¿Ángela Aguilar desmintió el uso de esponjas para mejorar su figura?

Poco después de contraer matrimonio con el cantante Christian Nodal, la joven artista se refirió a toda la polémica que ha girado en torno al supuesto uso de esponjas para mejorar el aspecto de su cuerpo.

Ángela Aguilar reveló los ejercicios que hace para cuidar su figura
Así es el entrenamiento que Ángela Aguilar realiza para mantenerse en forma. (Foto AFP: Carl de Souza):

En una entrevista con la periodista Adela Micha, la hija de Pepe Aguilar decidió dar fin a los comentarios sobre su cuerpo de manera directa al mencionar que de los cuerpos ajenos no se habla.

“Salían muchas cosas de mi cuerpo… y nada más para dejarlo claro: de los cuerpos ajenos no se habla”, afirmó la intérprete.

Aunque no hizo mención directa al uso de este accesorio, Ángela pidió a los internautas que dejaran de especular sobre lo que hacía para que su cuerpo luciera perfecto.

