Yina Calderón lanzó pista sobre su show de entrada al enfrentamiento contra Andrea Valdiri

Yina Calderón dio una pista sobre el evento de boxeo en el que participará y donde se enfrentará contra la bailarina Andrea Valdiri.

¿Qué es Stream Fighters, evento en el que se enfrentará Yina Calderón contra Andrea Valdiri?

"El enfrentamiento estelar", así han catalogado muchos el encuentro que tendrán cara a cara Yina Calderón con Andra Valdiri. Ambas aceptaron la propuesta del streamer WestCol para participar en el evento en vivo que lleva el nombre de Stream Fighters.

Básicamente, Stream Fighters reúne a figuras de internet para que compitan en un ring de boxeo. Sin embargo, detrás de ello hay toda una logística, pues aunque se transmite vía streaming, el evento como tal se lleva a cabo en un coliseo.

Y es que no solamente el enfrentamiento es lo que acapara las miradas, sino que también las entradas de quienes van a participar. En ese sentido, Yina Calderón lanzó una primera pista de cómo podría ser su show de entrada para el próximo 18 de octubre.

Yina Calderón boxeará contra Andrea Valdiri | Foto del Canal RCN.

¿Qué pista compartió Yina Calderón sobre su show de entrada a Stream Fighters?

Mediante un post en Instagram con dos fotografías, la empresaria de fajas y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 comunicó la primera pista de su entrada a Stream Fighters.

"En estas fotos les dejo pistas de mi entrada a Stream Fighters (y no es el carro)", escribió la polémica influenciadora.

En efecto, las dos instantáneas son de ella al lado del reciente automóvil que compró, el cual llamó 'Saya móvil'.

Entonces, se prevé que la entrada de Yina Calderón podría estar relacionada con la famosa serie animada Dragón Ball, más puntualmente con uno de los personajes que sería el de Bulma, esto relacionándolo con el hecho de que en la parte frontal del automóvil se encuentra el nombre de dicho personaje.

Por el momento, los seguidores y usuarios digitales anhelan que llegue el 18 de octubre, día del evento, ya que quieren ver el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, quienes no se caen bien y no se sabe qué puede llegar a pasar; debido a que la bailarina lleva mucho tiempo entrenado en comparación con la empresaria de fajas.