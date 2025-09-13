Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón lanzó pista sobre su show de entrada al enfrentamiento contra Andrea Valdiri

Yina Calderón dio a conocer la posible temática que tendrá su entrada en el evento de Stream Fighters.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Andrea Valdiri
Yina Calderón lanzó pista sobre su show de entrada al enfrentamiento contra Andrea Valdiri | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón dio una pista sobre el evento de boxeo en el que participará y donde se enfrentará contra la bailarina Andrea Valdiri.

Artículos relacionados

¿Qué es Stream Fighters, evento en el que se enfrentará Yina Calderón contra Andrea Valdiri?

"El enfrentamiento estelar", así han catalogado muchos el encuentro que tendrán cara a cara Yina Calderón con Andra Valdiri. Ambas aceptaron la propuesta del streamer WestCol para participar en el evento en vivo que lleva el nombre de Stream Fighters.

Básicamente, Stream Fighters reúne a figuras de internet para que compitan en un ring de boxeo. Sin embargo, detrás de ello hay toda una logística, pues aunque se transmite vía streaming, el evento como tal se lleva a cabo en un coliseo.

Y es que no solamente el enfrentamiento es lo que acapara las miradas, sino que también las entradas de quienes van a participar. En ese sentido, Yina Calderón lanzó una primera pista de cómo podría ser su show de entrada para el próximo 18 de octubre.

Yina Calderón, Andrea Valdiri
Yina Calderón boxeará contra Andrea Valdiri | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué pista compartió Yina Calderón sobre su show de entrada a Stream Fighters?

Mediante un post en Instagram con dos fotografías, la empresaria de fajas y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 comunicó la primera pista de su entrada a Stream Fighters.

"En estas fotos les dejo pistas de mi entrada a Stream Fighters (y no es el carro)", escribió la polémica influenciadora.

En efecto, las dos instantáneas son de ella al lado del reciente automóvil que compró, el cual llamó 'Saya móvil'.

Entonces, se prevé que la entrada de Yina Calderón podría estar relacionada con la famosa serie animada Dragón Ball, más puntualmente con uno de los personajes que sería el de Bulma, esto relacionándolo con el hecho de que en la parte frontal del automóvil se encuentra el nombre de dicho personaje.

 

Artículos relacionados

Por el momento, los seguidores y usuarios digitales anhelan que llegue el 18 de octubre, día del evento, ya que quieren ver el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, quienes no se caen bien y no se sabe qué puede llegar a pasar; debido a que la bailarina lleva mucho tiempo entrenado en comparación con la empresaria de fajas.

Yina Calderón
Yina Calderón está entrenando | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Talento nacional

Hijos de Beéle llaman "papá" al novio de Cara Rodríguez

La influenciadora Cara Rodríguez hizo una sorprendente revelación sobre la relación entre sus hijos y su novio.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en la Cena de la Fundación Globo de Oro. Eugenio Derbez

Eugenio Derbez celebración de cumpleaños de Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo celebró un nuevo año de vida rodeada del amor de Eugenio Derbez, su hija Aitana y la familia, en una unión llena de gratitud.

Koral Costa Koral Costa

Koral Costa sorprende al publicar foto de cuando tenía 16 años: "Miren como era de flaca"

Koral Costa recordó su pasado con una instantánea en la que dejó ver su figura en la adolescencia.

Lo más superlike

Lucy Vives dio una polémica opinión sobre el impacto que ha logrado Bad Bunny con su residencia en Puerto Rico. Fotos / AFP: Rich Fury - Rodrigo Varela Bad Bunny

Hija de Carlos Vives lanzó crítica sobre Bad Bunny y generó revuelo, ¿qué dijo?

Lucy Vives dio su opinión a propósito del éxito que ha obtenido Bad Bunny con su residencia en Puerto Rico.

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Valerie Domínguez, Andrea Tovar Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia: Valerie Domínguez y Andrea Tovar hablan claro sobre ser reina

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada