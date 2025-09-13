Karen Sevillano posó junto a Rihanna y Beyoncé: "tres divas juntas"

La reconocida influenciadora caleña Karen Sevillano sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir en sus redes sociales una inesperada fotografía junto a las icónicas cantantes Rihanna y Beyoncé.

¿Karen Sevillano estuvo junto a Rihanna y Beyoncé?

La presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano, sorprendió en la mañana de este sábado 13 de septiembre con una inesperada publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Karen Sevillano posó junto a Rihanna y Beyoncé y la imagen generó sorpresa en redes. (Foto Canal RCN).

Sevillano reposteó una fotografía compartida por una de sus seguidoras, quien, con ayuda de la Inteligencia Artificial, logró reunir a la creadora de contenido digital junto a la artista de Barbados Rihanna, y la cantante estadounidense Beyoncé.

Junto a la instantánea, la seguidora de Karen Sevillano destacó que había logrado reunir a tres divas, asegurando que la influenciadora estaba al mismo nivel de las artistas internacionales.

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano al ver una foto suya posando junto a Rihanna y Beyoncé?

Aunque la fotografía compartida en redes sociales fue creada con la ayuda de la Inteligencia Artificial, Karen Sevillano no dudó en repostearla en su cuenta oficial de Instagram con completo orgullo.

Rihanna, Beyoncé y Karen Sevillano protagonizaron una fotografía que se hizo viral. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido no dudó en manifestar que amaba estar junto a Rihanna y Beyoncé, siguiendo el juego de que la fotografía era supuestamente real. Incluso le dio la razón al internauta al afirmar que en efecto era tres divas juntas.

“Sí, mi linda. Las amo, grupo”.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en resaltar la creatividad del montaje y en destacar a Karen Sevillano como una de las grandes divas del momento.

De esta manera, comentarios como “Tres divas juntas”, “Karen está a la altura de cualquiera”, “Reina entre reinas” y “Poder femenino al máximo” fueron algunos de los comentarios que recibió la influenciadora en la publicación que ya cuenta con un sinnúmero de reacciones.