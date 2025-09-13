Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano posó junto a Rihanna y Beyoncé: "tres divas juntas"

Karen Sevillano desató furor en redes sociales tras compartir una foto en la que aparece junto a Rihanna y Beyoncé.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karen Sevillano sorprendió al posar junto a Rihanna y Beyoncé: “tres divas juntas”
Rihanna, Beyoncé y Karen Sevillano: la inesperada foto que enloqueció a los fans. (Foto Canal RCN | AFP: Frederic J. Brown | Valerie Macon).

La reconocida influenciadora caleña Karen Sevillano sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir en sus redes sociales una inesperada fotografía junto a las icónicas cantantes Rihanna y Beyoncé.

Artículos relacionados

¿Karen Sevillano estuvo junto a Rihanna y Beyoncé?

La presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano, sorprendió en la mañana de este sábado 13 de septiembre con una inesperada publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Karen Sevillano apareció en una imagen al lado de Rihanna y Beyoncé en Instagram
Karen Sevillano posó junto a Rihanna y Beyoncé y la imagen generó sorpresa en redes. (Foto Canal RCN).

Sevillano reposteó una fotografía compartida por una de sus seguidoras, quien, con ayuda de la Inteligencia Artificial, logró reunir a la creadora de contenido digital junto a la artista de Barbados Rihanna, y la cantante estadounidense Beyoncé.

Artículos relacionados

Junto a la instantánea, la seguidora de Karen Sevillano destacó que había logrado reunir a tres divas, asegurando que la influenciadora estaba al mismo nivel de las artistas internacionales.

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano al ver una foto suya posando junto a Rihanna y Beyoncé?

Aunque la fotografía compartida en redes sociales fue creada con la ayuda de la Inteligencia Artificial, Karen Sevillano no dudó en repostearla en su cuenta oficial de Instagram con completo orgullo.

Karen Sevillano compartió publicación en la que aparece con Rihanna y Beyoncé
Rihanna, Beyoncé y Karen Sevillano protagonizaron una fotografía que se hizo viral. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido no dudó en manifestar que amaba estar junto a Rihanna y Beyoncé, siguiendo el juego de que la fotografía era supuestamente real. Incluso le dio la razón al internauta al afirmar que en efecto era tres divas juntas.

Artículos relacionados

“Sí, mi linda. Las amo, grupo”.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en resaltar la creatividad del montaje y en destacar a Karen Sevillano como una de las grandes divas del momento.

De esta manera, comentarios como “Tres divas juntas”, “Karen está a la altura de cualquiera”, “Reina entre reinas” y “Poder femenino al máximo” fueron algunos de los comentarios que recibió la influenciadora en la publicación que ya cuenta con un sinnúmero de reacciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Talento nacional

Hijos de Beéle llaman "papá" al novio de Cara Rodríguez

La influenciadora Cara Rodríguez hizo una sorprendente revelación sobre la relación entre sus hijos y su novio.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en la Cena de la Fundación Globo de Oro. Eugenio Derbez

Eugenio Derbez celebración de cumpleaños de Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo celebró un nuevo año de vida rodeada del amor de Eugenio Derbez, su hija Aitana y la familia, en una unión llena de gratitud.

Koral Costa Koral Costa

Koral Costa sorprende al publicar foto de cuando tenía 16 años: "Miren como era de flaca"

Koral Costa recordó su pasado con una instantánea en la que dejó ver su figura en la adolescencia.

Lo más superlike

Lucy Vives dio una polémica opinión sobre el impacto que ha logrado Bad Bunny con su residencia en Puerto Rico. Fotos / AFP: Rich Fury - Rodrigo Varela Bad Bunny

Hija de Carlos Vives lanzó crítica sobre Bad Bunny y generó revuelo, ¿qué dijo?

Lucy Vives dio su opinión a propósito del éxito que ha obtenido Bad Bunny con su residencia en Puerto Rico.

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia

Aprende a crear tu foto soñada con tu cantante favorito usando Gemini IA. Eugenio Derbez

Aprende a crear tu Polaroid con tu artista favorito usando IA de Gemini

Valerie Domínguez, Andrea Tovar Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia: Valerie Domínguez y Andrea Tovar hablan claro sobre ser reina

Ángela Aguilar revela el secreto fitness detrás de su figura tonificada Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió la rutina de ejercicios con la que mantiene su figura tonificada